الخداع نجح.. طلحة: جنرال اعترف ببطء إسرائيل في رد فعلها بحرب أكتوبر

كشف اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، بطولة أشرف مروان في خطة الخداع الاستراتيجي ضد إسرائيل .

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل ما تم تناولناه عن اشرف مروان جاء من مصادر ووثائق إسرائيلية ".

وتابع محمود طلحة :" جنرال إسرائيلي اعترف أن رد فعل إسرائيل في حرب أكتوبر كان بطيئا وتم إضاعة ساعات ثمينة ".



وأكمل محمود طلحة :" كان هناك حالة ندم داخل إسرائيل لعدم قيامهم بالتعبئة الكاملة قبل حرب أكتوبر 1973 ".



ولفت محمود طلحة :" كان هناك 6 ساعات قبل الحرب اضاعتها إسرائيل ولم تقم بالتعبئة استعدادا للحرب ومصر نفذت خطة الخداع الاستراتيجي على أكمل وجه ".