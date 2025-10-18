قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تطلق أول تاكسي جوي فاخر بين الوجهات السياحية.. فيديو
أوس أوس يؤدي مناسك العمرة ويشارك جمهوره بصور من المدينة المنورة
اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر
السوبر الإفريقي.. شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان
سيف الجزيري يحرز هدف الزمالك الرابع في شباك ديكيداها الصومالي
قبل غلق الباب .. ننشر ضوابط التنازل عن الترشح لعضوية مجلس النواب
ضحية المنشار الكهربائي.. شاهد انهيار أسرة طفل الإسماعيلية لحظة تشييع جثمانه
القسام: سنسلّم جثماني رهينتين عند الساعة 10 مساء بتوقيت غزة
مجلس النواب 2025.. القانون يحدد سقف الإنفاق الدعائي للمرشحين
وزير السياحة: توقعات بارتفاع أعداد السائحين إلى نحو 18 مليونا هذا العام
مساعد وزير الخارجية يكشف رؤية مصر لحل أزمة السودان
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس السوبر الإفريقي
برج السرطان وحظك اليوم السبت 18 أكتوبر: يوم رومانسي

برج السرطان
برج السرطان
اسماء محمد

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو) يتميز مواليد هذا البرج بالحس الإبداعي العالي وسرعة البديهة ولكنهم شديدي الغيرة على أحبائهم.

نعرض لكم في هذا التقرير توقعات برج السرطان وحظك اليوم السبت 18 اكتوبر على الصعيد المهني والصحي والعاطفي والمالى.

برج السرطان وحظك اليوم السبت

توقعات اليوم تشير إلى مفاجآت في حياة البعض العاطفية وبصفة عامة الأحداث سعيدة اليوم، ولكن تجنب الغرور وبينما ستحقق نجاحًا في حياتك المهنية، فإن وضعك المالي والصحي جيدان.

توقعات برج السرطان عاطفيا

لديك وقت فراغ للحبيب، وكلاكما بحاجة لقضاء المزيد من الوقت معًا و قد تكون هناك مشاكل تتعلق بالغرور، ويجب عليك توفير مساحة شخصية للشريك في العلاقة ويجب عليك تقدير مشاعر الحبيب وقد تتوقع النساء دعمًا من والديهن.

سيلتقي بعض مواليد الأبراج العازبين بشخص مميز اليوم وعلى مواليد الأبراج الإناث توخي الحذر عند تكوين صداقات جديدة مع الرجال.

توقعات برج السرطان مهنيا

تجنب جميع سياسات العمل التي قد تعيق الإنتاجية وقد يرغب بعض الأشخاص الأصليين في تولي مناصب قيادية، وهذا سيمنحهم فرصًا لتحسين أدائهم
قد يُطلب منك طرح أفكار مبتكرة في جلسات العملاء لذا أبهر كبار الموظفين والعملاء بمهاراتك في التواصل اليوم و على المتقدمين للامتحانات التنافسية العمل بجد ويمكنك تحديث سيرتك الذاتية على مواقع التوظيف الإلكترونية للحصول على مكالمات مقابلة بحلول المساء وسيبحث رجال الأعمال عن طرق جديدة لتنمية أعمالهم.


برج السرطان على الصعيد المالى

لن تكون هناك نفقات كبيرة اليوم، بينما سيطلب أحد أقاربك مساعدة مالية، وهو أمر لا يمكنك رفضه و هذا أيضًا وقت مناسب للاستثمار، ويمكنك النظر في العقارات وسوق الأسهم كخيارات جيدة.

سيقوم بعض مواليد برج الميزان بتجديد منازلهم، وستختار النساء أيضًا هذا اليوم لتسوية مشكلة مالية مع صديق، وعلى رواد الأعمال التفكير مليًا قبل اتخاذ قرارات مالية، فخسارة المال هي آخر ما يرغبون فيه.

توقعات برج السرطان صحيا

تتمتع بصحة جيدة اليوم ومع ذلك، يُنصح بعدم نقل ضغوط العمل إلى المنزل، عليك قضاء المزيد من الوقت مع والديك.

على كبار السن تجنب رفع الأشياء الثقيلة، وعلى الأطفال توخي الحذر أثناء اللعب، فقد يصابون بكدمات طفيفة وعليك الالتزام بأنظمة غذائية صارمة لذا قلل من تناول السكر، وتجنب الوجبات السريعة.

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

أنطونيو جوتيريش

جوتيريش يدين بشدة اتهامات الحوثيين العلنية ضد موظفي الأمم المتحدة في اليمن

رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم

رئيس وزراء ماليزيا يهنئ الرئيس السيسي على نجاح مصر وجهودها الحثيثة في وقف الحرب بغزة

جيش الاحتلال

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة خلال عملية عسكرية بطوباس

بالصور

تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

لا يمتلك رخصة.. سعر ومواصفات سيارة مبابي الفارهة الجديدة.. بالصور

ماسك الموز وزيت الزيتون.. سر الترطيب الطبيعي ولمعان الشعر من مطبخك

بربع مليون جنيه.. رينو ميجان 2006 بسوق السيارات المستعمل

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

