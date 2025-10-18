قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات .. ندوة بمطروح عن نصر أكتوبر

ندوة احتفالات بذكرى اكتوبر فى مطروح
ندوة احتفالات بذكرى اكتوبر فى مطروح
ايمن محمود

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية (أكتوبر تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات) برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد يحيى رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلام والدكتورة أم العز بريك مدير الإدارة المركزية لإعلام مطروح والإسكندرية والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة ،والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والاب متى زكريا عن الكنيسة بمطروح والدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر ،وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وخريجى برنامج الأكاديمية العسكرية وطلاب ومدارس جامعة مطروح والشباب والرياضة.

وفي كلمته المسجلة التى حرص من خلالها على المشاركة في فعاليات الندوة رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحضور مع التهنئة بالذكرى ال52 لانتصارات اكتوبر المجيدة التى استعادت الأرض والعزة والكرامة، وكانت ملحمة ستظل في سجل تاريخ البطولات المصرية بإرادة وعزيمة جيش مصر العظيم الذى هزم المستحيل والجيش الذى لا يقهر .

واشاد  بأبناء مطروح حراس البوابه الغربية لمصر ودورهم الوطنى الممتد بتكاتفهم مع القوات المسلحة والشرطة في حماية بوابة مصر الغربية .

واكد على أن العبور العظيم إذا كان عسكرياً ،إلا أنه أيضا العبور إلى التنمية والبناء وبناء جمهوريتنا الجديدة بتكاتف جميع أبناء مصر خلف القيادة السياسية الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعيا إلى الاستفادة من الندوة التثقيفية وأهمية نشر التوعية بين الأجيال الحالية وتنمية الولاء والانتماء للوطن لديهم

بينما أكد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ أن التاريخ لن ينسى بطولات معركة الكرامة التى سطرها خير أجناد الأرض بأحرف من نورمع الايمان بنصر الله المبين .

واشاد بالتعاون المثمر والشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للاستعلامات ومحافظة مطروح في جهود التوعية وتوصيل الصورة الحقيقية .

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات على أن ملحمة العبور العظيم في ١٩٧٣ وإستعادة مصر الأرض والعزة ، بفضل الله وجيش مصر القوى وتكاتف جميع أبناء مصر الذين حافظوا على ذلك النصر ،في مواجهة كافة التحديات على مر سنين طويلة ، فذلك النصر هو من صنع وفرض السلام حتى استطاعت مصر استعادة مكانتها لنرى في وقتنا الحالي كيف كان لمصر كلمتها في نشر السلام .

بينما أكد الشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح على ما تمثله تلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين.

ووجهت الدكتورة ام العز بريك مدير الإدارة المركزية لإعلام إسكندرية ومطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته المستمرة وجهود التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في مجالات التوعية ومنها تنظيم هذه الندوة التثقيفية الهامة .

وخلال الندوة التثقيفية أكتوبر تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات

تناول فيها اللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ،جزء من تفاصيل الإعداد والتخطيط والاستعداد الجيد لمعركة الكرامة، وكيف استطاع جيش مصر العظيم عبور القناه ، وكان للتخطيط الاستراتيجي وإدراك حجم القوى وتجنب المخاطر للوصول إلى النصر ،ثم تناول ما بعد النصر وكيف استعادت مصر مكانتها رغم كل التحديات والمخططات المحيطة ،مع تناول جهود التنمية والبناء وتكاتف ووعى أبناء مصر خلف القيادة السياسية الرشيدة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى ،من أجل الحفاظ على الوطن والحرص على مكانة مصر ودورها الإقليمى والدولى.

وخلال الندوة التثقيفية اهدى الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي درع الهيئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح لرعايته ودعمه المستمر لجهود الهيئة العامة للاستعلامات تسلمه عنه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،وكذلك إهداء درع الهيئة للمستشار العسكري للمحافظة ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح واللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية العليا.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

جانب من الأعمال والاسحار التي عثر عليها بسوهاج

العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 18-10-2025

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

ارشيفية

السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشارك في الاحتفال بالعيد المئوي لكنيسة العذراء بالزيتون

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع المالديف في المجالات المختلفة

مرشح بلا منافس.. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟

مرشح بلا منافس .. كيف يتم احتساب نتيجة الانتخابات بدائرة حلايب وشلاتين؟

بالصور

لذيذ وسهل التحضير .. تحضير البفتيك على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك
طريقة عمل البفتيك

كيت بلانشيت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة لعرض فيلم father mother sister brother

كيت بلانشيت
كيت بلانشيت
كيت بلانشيت

بشهر النصر.. أفخم الماركات العالمية بمزاد جديد للسيارات ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

للستات والرجال .. عشبة منسية مفيدة للخصوبة ومشاكل الحيض

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد