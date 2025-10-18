تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات .. ندوة بمطروح عن نصر أكتوبر

نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية (أكتوبر تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات) برعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ نائباً عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والدكتور أحمد يحيى رئيس الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلام والدكتورة أم العز بريك مدير الإدارة المركزية لإعلام مطروح والإسكندرية والشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمقدم محمد جمال نائباً عن المستشار العسكري للمحافظة ،والشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، والاب متى زكريا عن الكنيسة بمطروح والدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر ،وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات وخريجى برنامج الأكاديمية العسكرية وطلاب ومدارس جامعة مطروح والشباب والرياضة.

وفي كلمته المسجلة التى حرص من خلالها على المشاركة في فعاليات الندوة رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحضور مع التهنئة بالذكرى ال52 لانتصارات اكتوبر المجيدة التى استعادت الأرض والعزة والكرامة، وكانت ملحمة ستظل في سجل تاريخ البطولات المصرية بإرادة وعزيمة جيش مصر العظيم الذى هزم المستحيل والجيش الذى لا يقهر .

واشاد بأبناء مطروح حراس البوابه الغربية لمصر ودورهم الوطنى الممتد بتكاتفهم مع القوات المسلحة والشرطة في حماية بوابة مصر الغربية .

واكد على أن العبور العظيم إذا كان عسكرياً ،إلا أنه أيضا العبور إلى التنمية والبناء وبناء جمهوريتنا الجديدة بتكاتف جميع أبناء مصر خلف القيادة السياسية الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، داعيا إلى الاستفادة من الندوة التثقيفية وأهمية نشر التوعية بين الأجيال الحالية وتنمية الولاء والانتماء للوطن لديهم

بينما أكد الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ أن التاريخ لن ينسى بطولات معركة الكرامة التى سطرها خير أجناد الأرض بأحرف من نورمع الايمان بنصر الله المبين .

واشاد بالتعاون المثمر والشراكة الحقيقية بين الهيئة العامة للاستعلامات ومحافظة مطروح في جهود التوعية وتوصيل الصورة الحقيقية .

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات على أن ملحمة العبور العظيم في ١٩٧٣ وإستعادة مصر الأرض والعزة ، بفضل الله وجيش مصر القوى وتكاتف جميع أبناء مصر الذين حافظوا على ذلك النصر ،في مواجهة كافة التحديات على مر سنين طويلة ، فذلك النصر هو من صنع وفرض السلام حتى استطاعت مصر استعادة مكانتها لنرى في وقتنا الحالي كيف كان لمصر كلمتها في نشر السلام .

بينما أكد الشيخ مبروك أبو الحشر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح على ما تمثله تلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين.

ووجهت الدكتورة ام العز بريك مدير الإدارة المركزية لإعلام إسكندرية ومطروح الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه ورعايته المستمرة وجهود التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات في مجالات التوعية ومنها تنظيم هذه الندوة التثقيفية الهامة .

وخلال الندوة التثقيفية أكتوبر تاريخ من البطولات - حاضر من الإنجازات

تناول فيها اللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا ،جزء من تفاصيل الإعداد والتخطيط والاستعداد الجيد لمعركة الكرامة، وكيف استطاع جيش مصر العظيم عبور القناه ، وكان للتخطيط الاستراتيجي وإدراك حجم القوى وتجنب المخاطر للوصول إلى النصر ،ثم تناول ما بعد النصر وكيف استعادت مصر مكانتها رغم كل التحديات والمخططات المحيطة ،مع تناول جهود التنمية والبناء وتكاتف ووعى أبناء مصر خلف القيادة السياسية الرشيدة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسى ،من أجل الحفاظ على الوطن والحرص على مكانة مصر ودورها الإقليمى والدولى.

وخلال الندوة التثقيفية اهدى الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي درع الهيئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح لرعايته ودعمه المستمر لجهود الهيئة العامة للاستعلامات تسلمه عنه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،وكذلك إهداء درع الهيئة للمستشار العسكري للمحافظة ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح واللواء عادل العمدة مستشار الأكاديمية العسكرية العليا.