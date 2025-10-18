بعد رفع الأسعار.. ضبط 2700 طن سولار في رأس الحكمة قبل بيعها بالسوق السوداء

أعلنت هند مساعد مدير مديرية التموين بمطروح ضبط 2700 طن سولار برأس الحكمة قبل البيع في السوق السوداء.

وشددت على تنظيم حملات مكثفة على الاسواق بجميع مدن محافظة مطروح لمتابعة أسعار المواد البترولية وعدم استغلال المواطنين تنفيذا لتعليمات دكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات اللواء خالد شعيب بتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة.

تم تحرير محضر تصرف للمحطة براس الحكمة مع التوجية بتكثيف الحملات على الاسواق بمدن مطروح المختلفة .

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تابع الدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، استكمال أعمال حملة رفع المخلفات وكنس تجريد الأتربة بمنطقة الشارع الجديد وعزبة العجارمة وشارع عزاز ومنطقة زاهر جلال وعلم الروم.

وأشرف على حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات شملت منطقتي عزبة السلام وطريق المقابر بحي الشروق.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة ومديري إدارات المخلفات الصلبة والنظافة والحملة الميكانيكية بمركز ومدينة مطروح.

وتم خلال الحملة رفع 400 طن من المخلفات الصلبة ونقلها إلى المدفن العمومي، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأشاد نائب المحافظ بالمشاركة الإيجابية لأهالي المنطقة في أعمال نظافة منطقة الشارع الجديد، والتي تتم بالتزامن مع نظافة منطقة العجارمة، مع حث الأهالي على المشاركة في الحفاظ على نظافة المدينة، إيماناً بالدور المؤثر والإيجابي لأهالي المدينة.

وأكد نائب المحافظ استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المناطق والأحياء، مع وضع خطة مكثفة لإنهاء التراكمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق بيئة نظيفة وآمنة لأهالي مطروح وزائريها.