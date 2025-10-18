طلحة: خطة الخداع الاستراتيجي فضل من ربنا.. وغرور إسرائيل جعلهم يشككون في هجوم مصر

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن قادة عسكريين إسرائيليين أكدوا أن الهجوم المصري والسوري في حرب أكتوبر سيكون قبل غروب الشمس .

وقال محمود طلحة، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر فضل من ربنا وحتى صباح يوم 6 أكتوبر 1973 لم يشكك احد في خطة الخداع الاستراتيجي".

وتابع محمود طلحة: "رغم وصول المعلومة لإسرائيل بأن الهجوم المصري سيكون يوم 6 أكتوبر لكنهم شككوا في جدية المعلومة وكان هناك غرور إسرائيلي بان قواتهم على خط بارليف قادرة على صد أي هجوم مصري".

وأكمل محمود طلحة: "جولدامائير لم توافق على ضربة إسرائيلية استباقية مع وصول معلومة بأن مصر سوف تهاجم يوم 6 أكتوبر".

ولفت محمود طلحة، إلى أن إسرائيل تدعي المظلومية في مواقفها مع الآخرين.