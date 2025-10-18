بعد هزيمة 67.. محمود طلحة يكشف سر الانتصار في حرب أكتوبر 1973

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: كان هناك عوائق في حرب أكتوبر تحتاج إلى حلول جذرية لنجاح أهداف الحرب.

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في 1967 خسرنا سيناء وخسرنا الحرب قبل أن تبدأ وفي 1973 كان هناك دولة مصرية صممت وأرادت أن تكسب الحرب قبل أن تبدأ".



وتابع محمود طلحة :"التخطيط الجيد والدراسة والواقعية والجدية والإصرار على رد شرف العسكرية المصرية والوطن أدى إلى انتصار حرب أكتوبر ".

وأكمل محمود طلحة :" التغلب على تحديات حرب أكتوبر اعتمد على إرادة القتال والدعم الشعبي وحتمية استعادة الأرض بالقتال والسياسة ".



ولفت محمود طلحة :" رئيس أركان الاحتلال في 1973 أكد أن حرب أكتوبر تختلف عن كل الحروب والجيش المصري هو من بادر بالهجوم ووصف هذا اليوم بالمرير ".