اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنه كان هناك اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء الإسرائيلية يوم 6 أكتوبر 1973.

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "رئيس الأركان الإسرائيلي أيام حرب أكتوبر طلب تعبئة عدد أكبر من القوات الإسرائيلية على الجبهة".



وتابع محمود طلحة: "إسحاق رابين في حرب أكتوبر كان سفير إسرائيل في واشنطن وحضر اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في يوم 7 أكتوبر".

وأكمل محمود طلحة: "رابين أكد في الاجتماع أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر بنسبة 63%".

ولفت محمود طلحة: "شارون في كتاب له أكد ان فرقة سينا خسرت ثلثي الدبابات أيضا".