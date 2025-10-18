قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

اللواء محمود طلحة: رابين أكد أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر

هاني حسين

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أنه كان هناك اجتماع في مكتب رئيسة الوزراء الإسرائيلية يوم 6 أكتوبر 1973.

وقال  محمود طلحة  في حواره  مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "رئيس الأركان الإسرائيلي أيام حرب أكتوبر طلب تعبئة  عدد أكبر من القوات الإسرائيلية على الجبهة".


وتابع محمود طلحة: "إسحاق رابين في حرب أكتوبر كان سفير إسرائيل في واشنطن  وحضر اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في يوم 7 أكتوبر".

وأكمل محمود طلحة: "رابين أكد في الاجتماع أن إسرائيل خسرت ثلثي عدد الدبابات في حرب أكتوبر  بنسبة 63%".

ولفت محمود طلحة: "شارون في كتاب له أكد ان فرقة سينا خسرت ثلثي الدبابات أيضا". 

طلحة محمود طلحة اخبار التوك شو مصر أكتوبر حرب أكتوبر

