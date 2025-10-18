اللواء محمود طلحة: القوة تحفظ السلام والوطن.. ومصر متواجدة في محيط إقليم مضطرب

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن القوة تحفظ السلام والوطن والضعف دعوة للعدوان .

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”مصر متواجدة في محيط إقليم متقلب وهناك من يريد الشر لمصر ولديه أهداف خبيثة”.



وتابع محمود طلحة: "كتاب على ضفاف القناة للكاتب الإسرائيلي الجنرال إبراهيم أدان، المشرف على بناء خط بارليف وقائد فريق المدرعات، تحدث عن مكالمته مع أشرف مروان".

وأكمل محمود طلحة أن إسرائيل كانت تستنتج وجود حرب وشيكة مع مصر، إلا أن رد فعل تل أبيب كان بطيئًا، وكذلك عملية التعبئة في الجانب الإسرائيلي.

