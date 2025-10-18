أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن رئيس أركان الاحتلال في 1973 أكد أن حرب أكتوبر تختلف عن كل الحروب، وأن الجيش المصري هو من بادر بالهجوم ووصف هذا اليوم بالمرير.

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الهجوم هو من يحقق الانتصار في أي معركة ".



وتابع محمود طلحة :" مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية أيام حرب أكتوبر أكد أن المواجهة بين الدول العربية وإسرائيل قد تتكرر في المستقبل ".

وأكمل محمود طلحة :"أطماع إسرائيل في المنطقة عقائدية وليست سياسية ".

ولفت محمود طلحة :"مصر تمتلك قوة ردع شاملة وتحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية ".