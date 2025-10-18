القائمة الوطنية تلتقط الصور الرسمية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025

التقطت القائمة الوطنية من أجل مصر الصورة الرسمية لحملتها الانتخابية التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري.

وكانت القائمة الوطنية قد قدمت أوراق ترشحها في 4 دوائر انتخابية تجرى فيها الانتخابات بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وتشمل تلك الدوار "القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - شرق الدلتا - غرب اللدتا".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القوائم الولية لخوض انتخابات النواب، وقبلت القائمة الوطنية من أجل مصر لتكون مرشحة في الدوائر الأربع.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.