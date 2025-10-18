تحذير.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية

تعد أورام الغدد اللعابية من المشكلات الصحية الخطيرة التي عادة يتم اكتشافها في المراحل المتأخرة بسبب ندرة الإصابة بها لذا من المهم على الأشخاص الأكثر عرضه لها الاهتمام بإجراءات الوقاية والفحوصات الدورية.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أهم العوامل التى تجعل الأشخاص أكثر عرضة لأورام الغدد اللعابية:

التقدم في العمر

على الرغم من إمكانية حدوث الإصابة بأورام الغدد اللعابية في أي سن، تزداد معدلات الإصابة بين البالغين الأكبر سنًا.



التعرُّض للإشعاع

قد تزيد العلاجات الإشعاعية للسرطان، مثل الإشعاع المستخدَم لعلاج سرطان الرأس والرقبة، من خطر الإصابة بأورام الغدد اللعابية.



تدخين التبغ

ثَبَت أن تدخين السجائر والتبغ يزيد من خطر الإصابة بأورام الغدد اللعابية.



العدوى الفيروسية

الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى فيروسية مثل فيروس إبشتاين بار وفيروس نقص المناعة البشري وفيروس الورم الحليمي البشري عرضة بشكل أكبر لخطر الإصابة بأورام الغدد اللعابية.



التعرُّض لمواد معينة في مكان العمل

قد تزيد احتمالية إصابة الأفراد الذين يتعاملون مع مواد معينة بأورام الغدد اللعابية تشمل أمثلة الصناعات المرتبطة بالمطاط والنيكل.