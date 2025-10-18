اللواء طلحة: نقاط إسرائيل الحصينة في حرب أكتوبر كونت حائطا خرسانيا صلبا

أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن خلاصة الموقف الإسرائيلي بعد نكسة 1967 تتمثل في "عدم التخلي عن بوصة واحدة من الأراضي المحتلة في 1967، والقدرة على ردع أي تحرك عربي، واستمرار حالة اللاسلم واللاحرب، وإقامة أقوى خط دفاع حصين، ونظرة متدنية للجيوش العربية".

وقال محمود طلحة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان هناك صراعًا فكريًا إسرائيليًا بشأن الدفاع المتحرك ودفاع المنطقة، ووجود خطة "أبراج الحمام"، وهي مزيج بين دفاع المنطقة على القناة والدفاع المتحرك في العمق، مع إقامة دفاع حصين على القناة ومراعاة العامل السياسي، كما أشار إلى أن إسرائيل كانت ترغب في المشاركة بإدارة قناة السويس.



وتابع محمود طلحة: "إسرائيل قامت بإنشاء نقاط حصينة على طول خط بارليف والدشم كانت مكونة من حائط خرساني وسلاسل صلب ممتلئة بالحجارة".



وأكمل محمود طلحة: “القوات الإسرائيلية كانت تدافع بعناد على الضفة الشرقية لو كانت تدافع عن قلب إسرائيل وهذا مفهوم الدفاع العنيد الصلب”.

