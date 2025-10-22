مصر تصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المُسال من مجمع إدكو للإسالة، عبر سفينة الشحن LNG ENDURANCE التابعة لشركة توتال إنيرجيز، والتي غادرت ميناء إدكو متوجهة إلى تركيا، بإجمالي كمية بلغت نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.

وأكدت الوزارة أن هذه الشحنة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، من خلال زيادة صادرات الغاز الطبيعي، وتحفيز الشركات العالمية على التوسع في الاستثمار داخل السوق المصري، خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأوضحت أن التعاون مع شركة توتال إنيرجيز الفرنسية يشمل تنفيذ مشروعات استكشافية طموحة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، بهدف دعم احتياطيات مصر من الغاز وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجالي الإسالة والنقل.

وأضاف البيان أن توتال إنيرجيز تعتمد على المنشآت المصرية لإسالة الغاز وتصديره إلى الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة في الكفاءة التشغيلية للبنية التحتية الوطنية، ويسهم في تسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف، بما يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للطاقة في المنطقة.