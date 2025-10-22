لا أريد إضاعة الوقت.. ترامب يتراجع عن لقاء بوتين المحدد مسبقا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه أرجأ خططًا لعقد قمة في بودابست مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن حرب أوكرانيا لأنه لا يريد اجتماعًا "ضائعًا".

وجاء تراجع ترامب ، بعد أيام فقط من إعلانه أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية في غضون أسبوعين، عقب ما وصفه بمكالمة هاتفية مثمرة لإنهاء الحرب الروسية.

وصرح مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس، بأن الرئيس الأمريكي ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتخلي عن منطقة دونباس الشرقية ، مقابل السلام خلال محادثات "متوترة" يوم الجمعة الماضي في واشنطن.

لكن يوم الثلاثاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إنه "لا توجد الآن خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب " على الرغم من إعلان بودابست.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سُئل عن سبب تجميد لقاء بوتين: "لا أريد أن يكون هناك اجتماع ضائع". "لا أريد أن يكون هناك إضاعة للوقت، لذا سأرى ما سيكون".

عندما سأله صحفي من وكالة فرانس برس عن سبب تغييره رأيه، قال ترامب: "هناك الكثير من الأمور تحدث على جبهة الحرب. وسنُبلغكم خلال اليومين المقبلين بما نفعله".

كما ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعًا كان من المقرر عقده لترتيب قمة بودابست بعد اتصال هاتفي يوم الاثنين، وفقًا للبيت الأبيض.