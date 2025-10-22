قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقة
من الذهب والفضة.. الوزراء يوافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
الرئيس السيسي يشيد بدور مصر في إنهاء الحرب بغزة ويؤكد على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي
إمام عاشور وإبراهيم عادل ضمن قائمة الكاف لأفضل لاعب داخل القارة
الرئيس السيسي: مصر تلتزم بسياسة متزنة لأمن واستقرار الشرق الأوسط
أبو هميلة: القمة المصرية الأوروبية تعزز الشراكة الاستراتيجية وتعمق التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين
أسعار الذهب محليا وعالميا تشهد انخفاضات.. وهذا سعر عيار 21 اليوم
الرئيس السيسي: الأوضاع في الشرق الأوسط تشهد اضطرابًا ومصر تلتزم بسياسة متزنة
9 غيابات في الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري
ميدو يرد على تصريحات ياسين منصور الخاصة بتشجيع 70% من الشعب لـ الأهلي
استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مصر.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم
ملتقى الجالية الفلسطينية في بلجيكا يرحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لا أريد إضاعة الوقت.. ترامب يتراجع عن لقاء بوتين المحدد مسبقا

ترامب
ترامب
محمد على

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، بأنه أرجأ خططًا لعقد قمة في بودابست مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن حرب أوكرانيا لأنه لا يريد اجتماعًا "ضائعًا".

وجاء تراجع ترامب ، بعد أيام فقط من إعلانه أنه سيلتقي بوتين في العاصمة المجرية في غضون أسبوعين، عقب ما وصفه بمكالمة هاتفية مثمرة لإنهاء الحرب الروسية.

وصرح مسؤول أوكراني كبير لوكالة فرانس برس، بأن الرئيس الأمريكي ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتخلي عن منطقة دونباس الشرقية ، مقابل السلام خلال محادثات "متوترة" يوم الجمعة الماضي في واشنطن.

لكن يوم الثلاثاء، قال مسؤول في البيت الأبيض إنه "لا توجد الآن خطط للقاء الرئيس ترامب بالرئيس بوتين في المستقبل القريب " على الرغم من إعلان بودابست.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي عندما سُئل عن سبب تجميد لقاء بوتين: "لا أريد أن يكون هناك اجتماع ضائع". "لا أريد أن يكون هناك إضاعة للوقت، لذا سأرى ما سيكون".

عندما سأله صحفي من وكالة فرانس برس عن سبب تغييره رأيه، قال ترامب: "هناك الكثير من الأمور تحدث على جبهة الحرب. وسنُبلغكم خلال اليومين المقبلين بما نفعله".

كما ألغى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اجتماعًا كان من المقرر عقده لترتيب قمة بودابست بعد اتصال هاتفي يوم الاثنين، وفقًا للبيت الأبيض.

الرئيس الأمريكي ترامب بودابست الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

الاتحاد السكندري

تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور

ميدو

«ابن النادي بجد» .. «ميدو» يكشف سر رفض حازم إمام للظهور الإعلامي

ترشيحاتنا

ندوة قان أورغانجي أوغلو فى الجونة

انطلاق ندوة الممثل التركي قان أورغانجـي أوغلو ضمن فعاليات مهرجان الجونة

فيلم قصتي

القصص العالمية تتصدر المشهد في مهرجان الدوحة السينمائي

عبله كامل

عبلة كامل تثير الجدل بصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بالصور

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط... نكهة الخريف في كل قضمة

بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط
بسكويت الزبدة بثلاثة مكونات فقط

وفر فلوسك.. نصائح لتقليل استهلاك البنزين في السيارة

استهلاك البنزين
استهلاك البنزين
استهلاك البنزين

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالثوم والزيت في 10 دقائق

أضرار خل التفاح.. تعرف عليها قبل استخدامه يوميا

أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح
أضرار خل التفاح

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد