قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى غزة عبر معبر رفح
أشتري ذهب الآن أم أنتظر؟.. نصائح مهمة من شعبة المعدن النفيس
نتنياهو يزعم عزل حماس والنجاح في إعادة المحتجزين
حالة الطقس.. صباح البلد يستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم
تحذيرات فلسطينية: أجزاء من المسجد الأقصى مهددة بالانهيار
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن يتبرع بتكاليف علاج 250 حالة بمستشفى جراحات اليوم الواحد..فيديو
الهلال الأحمر المصري يطلق القافلة الـ 56 بحمولة 8300 طن مساعدات للفلسطينيين
فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام
اكتشافات بترولية جديدة بالصحراء الغربية من طبقات تنتج لأول مرة.
الاحتلال يواصل إجرامه في الضفة الغربية.. اعتقالات ومداهمات وحصار للناس بالشوارع
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمناقشة عدد من الملفات
قبل خطفه .. بيراميدز ينهي الجدل ويجدد لنجمه لمدة عامين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم القضاء على قائد فصيل قوة الرضوان التابعة لحزب الله

غارة إسرائيلية - أرشيفي
غارة إسرائيلية - أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على قائد فصيل قوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة عين قانا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي  بنى تحتية لحزب الله في منطقة النبطية بجنوب لبنان.

وأوضح المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "حزب الله يواصل محاولاته لإعادة بناء البنى التحتية في أنحاء لبنان حيث يشكل وجود البنى التحتية ونشاط حزب الله في المنطقة خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وفي وقت سابق من الاثنين، حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك من نشوب مواجهة كبرى بين حزب الله وإسرائيل حال استمر الوضع الحالي ولم تفرض الدولة اللبنانية سيطرتها ونزعت سلاح الحزب المتمركز في جنوب لبنان.

وأضاف باراك أن "سيطرة الميليشيا تقوض سيادة لبنان وتمنع الاستثمار، وتضعف ثقة الجمهور، وتمثل راية حمراء دائمة لإسرائيل".

واستدرك: "لكن حوافز التحرك الآن تفوق تكاليف التقاعس: فالشركاء الإقليميون مستعدون للاستثمار، شريطة أن يستعيد لبنان احتكاره للقوة الشرعية تحت قيادة القوات المسلحة اللبنانية وحدها".

ومضى باراك قائلا، إنه "إذا استمرت بيروت في التردد (في نزع سلاح حزب الله)، فقد تتصرف إسرائيل من جانب واحد، وستكون العواقب وخيمة".

جنوب لبنان حزب الله جيش الاحتلال قوة الرضوان عين قانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

عيار 21 يخسر 300 جنيه دفعة واحدة.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

سعر الذهب في مصر

بعد موجة تراجع أمس.. أسعار الذهب في مصر بمستهل اليوم الأربعاء

صورة أرشيفية

سلب عذريتها.. قرار عاجل ضد عجوز متهم بالاعتداء على فتاة قاصر بسمنود

الفقيد

مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه

لميس الحديدي

لميس الحديدي ترد على تصدّرها التريند بسبب حلق أمينة خليل

هيلاري كلينتون وترامب

ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض

5 عبادات بعد صلاة الفجر

5 عبادات بعد صلاة الفجر.. أوصى بها النبي ويتغافل عنها كثيرون

شيكابالا وأحمد فهمي

بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال بالنواب عن ضمان العدالة فى أجور العاملين بالقطاع الخاص

مجلس النواب

زودوا الأجرة.. سؤال برلماني لحماية المواطنين من جشع بعض السائقين

النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

نائبة: نتمنى تطبيق التجربة الكورية في التعليم داخل مصر

بالصور

فحوصات وتحاليل طبية دورية ضرورية للمرأة كل عام

ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟
ما هي التحاليل الدورية التي يجب أن تقوم بها المرأة كل سنة؟

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم
خمسة أغذية تدمر الكبد ببطء.. رقم 3 يأكله الكثير يوميًا دون علم

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز
القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

في 6 دقايق بس.. حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن
في 6 دقايق بس: حضّر ألذ توست بيتزا بدون فرن

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارتين لوفد من وزارة الشباب والرياضة وطلبة الجامعات إلى قوات المظلات وشركة سايلو فودز

وفد من الشباب والرياضة وطلبة الجامعات يزور قوات المظلات وسايلو فودز

رد البنتاجون الساخر

«أمك اشترتها له».. تعليق ساخر من البنتاجون حول ربطة عنق وزير الدفاع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد