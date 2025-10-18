مصرع شخص في غارة للكيان الإسرائيلي على جنوب لبنان

لقى شخص مصرعه، اليوم السبت، في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على إحدى بلدات جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، أن غارة للكيان الإسرائيلي استهدفت آلية في بلدة، دير كيفا، بقضاء صور جنوب لبنان، مما أدى إلى سقوط قتيل.

جدير بالذكر أنه في 27 نوفمبر 2024 دخل اتفاق وقف إطلاق النار- في جنوب لبنان- حيز التنفيذ، وقضى بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان خلال 60 يوما، عقب ذلك وافقت الحكومة اللبنانية على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن جيش الاحتلال بقي في خمس نقاط وما زال يواصل خروقاته.