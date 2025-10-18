قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالقوة الضاربة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
مصرع شقيقين غرقا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير الشرعية
وزير خارجية المالديف يشيد بالدور المصري للتوسط لوقف إطلاق النار بغزة.. فيديو
"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين
أسامة ربيع: ميرسك تعد من كبرى شركات الشحن والنقل البحري على مستوى العالم
استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بعد آخر انخفاض
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 30
الرئيس السيسي: مصر تتطلع لزيادة حجم استثمارات ميرسك العالمية في السوق المصري
دبلوماسي: نجاح المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لن يتحقق إلا بضغط واشنطن
القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان اليوم التعريفي الأول لمناهضة جريمة ختان الإناث
رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 18 أكتوبر 2025
وزيرة التعاون الدولي تشارك في إطلاق صندوق الثقة متعدد المانحين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
العربية: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ليست مستبعدة

هاجر رزق

أفادت قناتا "العربية" و"الحدث" اليوم السبت أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل "ليست مستبعدة"، موضحين أن التفاوض المحتمل بين الطرفين "سيكون عبر قنوات عسكرية".

و تعتبر الهدنة هي الهدف الأول لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل"، مضيفة أن هذا التفاوض "يشمل سحب سلاح حزب الله مقابل اتفاق هدنة"، بحسب ما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث".

و يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد اعتبر، في تصريحات سابقة، أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين.

وقال عون في تصريحات إعلامية: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".

وتساءل الرئيس اللبناني عن "ما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة لا سيما وأن الحرب لم تؤد إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار"، مضيفاً: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيُحدّد في حينه".

