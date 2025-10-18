العربية: المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ليست مستبعدة

أفادت قناتا "العربية" و"الحدث" اليوم السبت أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل "ليست مستبعدة"، موضحين أن التفاوض المحتمل بين الطرفين "سيكون عبر قنوات عسكرية".

و تعتبر الهدنة هي الهدف الأول لمفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل"، مضيفة أن هذا التفاوض "يشمل سحب سلاح حزب الله مقابل اتفاق هدنة"، بحسب ما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث".

و يذكر أن الرئيس اللبناني جوزيف عون قد اعتبر، في تصريحات سابقة، أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل بهدف حل المشكلات العالقة بين الطرفين.

وقال عون في تصريحات إعلامية: "سبق للدولة اللبنانية أن تفاوضت مع إسرائيل برعاية أميركية والأمم المتحدة، ما أسفر عن اتفاق لترسيم الحدود البحرية".

وتساءل الرئيس اللبناني عن "ما الذي يمنع أن يتكرر الأمر نفسه لإيجاد حلول للمشاكل العالقة لا سيما وأن الحرب لم تؤد إلى نتيجة؟ فإسرائيل ذهبت إلى التفاوض مع حركة حماس لأنه لم يعد لها خيار آخر بعدما جربت الحرب والدمار"، مضيفاً: "اليوم الجو العام هو جو تسويات ولا بد من التفاوض، أما شكل هذا التفاوض فيُحدّد في حينه".