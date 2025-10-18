قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تتوقع وصول حجم التبادل التجاري مع الدول العربية إلى 50 مليار دولار
سعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لصالح أهالي غزة
إخماد نيران حريق سوبر ماركت بمنطقة موقف الزراعة بالمحلة .. صور
مصر تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد التوترات
تعرف على العقوبات التأديبية داخل الجامعات بالقانون
منتخب السيدات لرفع الأثقال البارالمبي يحقق برونزية بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
رانيا المشاط تشارك في إطلاق مبادرة دولية لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية
دوري أبطال إفريقيا| «جاب الله» يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
ترامب: أنا لست ملكا.. الأمريكيون يتظاهرون ضد ولايته الثانية

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أنا لست ملكًا"، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لموجة واسعة من التظاهرات الرافضة لولايته الثانية، تحت شعار يدعو إلى وقف انزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي، مؤكدين أن "الملوك لا يحكمون أمريكا".


وفي مقطع تمهيدي من مقابلة ستُبث ضمن برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على القناة، قال ترامب ساخرا: "ملك! هذا ليس تمثيلًا.. كما تعلمون، يصفونني بالملك، لكنني لست كذلك".


ومن المقرر أن تُقام مظاهرات "لا للملوك" يوم السبت، امتدادا للاحتجاجات الحاشدة التي شهدها شهر يونيو الماضي، حيث تُنظم فعاليات في أكثر من 2700 موقع على مستوى البلاد، من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة، بما في ذلك مناطق كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب سياساتها المثيرة للجدل.


في المقابل، قلّل أنصار ترامب من شأن تلك التحركات واعتبروها "تجمعات كراهية لأمريكا"، فيما تتزامن المظاهرات مع قرارات للرئيس الأمريكي بإرسال قوات فدرالية إلى بعض المدن، بحجة مكافحة الجريمة أو دعم سلطات الهجرة، رغم أن العديد من هذه المدن شهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات العنف.

