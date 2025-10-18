ترامب: أنا لست ملكا.. الأمريكيون يتظاهرون ضد ولايته الثانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "أنا لست ملكًا"، وذلك في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لموجة واسعة من التظاهرات الرافضة لولايته الثانية، تحت شعار يدعو إلى وقف انزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي، مؤكدين أن "الملوك لا يحكمون أمريكا".



وفي مقطع تمهيدي من مقابلة ستُبث ضمن برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على القناة، قال ترامب ساخرا: "ملك! هذا ليس تمثيلًا.. كما تعلمون، يصفونني بالملك، لكنني لست كذلك".



ومن المقرر أن تُقام مظاهرات "لا للملوك" يوم السبت، امتدادا للاحتجاجات الحاشدة التي شهدها شهر يونيو الماضي، حيث تُنظم فعاليات في أكثر من 2700 موقع على مستوى البلاد، من المدن الكبرى إلى البلدات الصغيرة، بما في ذلك مناطق كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب سياساتها المثيرة للجدل.



في المقابل، قلّل أنصار ترامب من شأن تلك التحركات واعتبروها "تجمعات كراهية لأمريكا"، فيما تتزامن المظاهرات مع قرارات للرئيس الأمريكي بإرسال قوات فدرالية إلى بعض المدن، بحجة مكافحة الجريمة أو دعم سلطات الهجرة، رغم أن العديد من هذه المدن شهدت انخفاضا ملحوظا في معدلات العنف.