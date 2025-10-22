"يامال جديد".. فليك يتوعد ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

أكد هانز فليك، مدرب برشلونة، أن لامين يامال نجم البلوجرانا، سيظهر بمستوى مختلف في كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد، الأحد المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريحات نقلها فابريزو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: "أنا متأكد أننا سنرى يامال مختلفًا تمامًا يوم الأحد ضد ريال مدريد".

وأضاف المدرب الألماني: "لامين يامال دائمًا حاضر في المباريات الكبيرة".

برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية

يذكر أن برشلونة اكتسح ضيفه أولمبياكوس اليوناني بستة أهداف مقابل هدف، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

أنهى برشلونة الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد بتوقيع لاعب الوسط فيرمين لوبيز في الدقيقتين 9 و39.

وفي الشوط الثاني، قلص المغربي أيوب الكعبي النتيجة لصالح أولمبياكوس من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 2-1.

وتلقى أولمبياكوس ضربة موجعة في الدقيقة 57 بطرد لاعبه سانتياجو هيزي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل برشلونة النقص العديد الفريق أولمبياكوس ليسجل 4 أهداف متتالية عن طريق لامين يامال (ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (هدفين) وفيرمين لوبيز، في الدقائق 68 و74 و76 و79.

بهذه النتيجة، رفع برصيد رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الـ33.

وكان برشلونة قد استهل مشواره في البطولة بانتصار صعب على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، قبل أن يتعرض لهزيمة بالنتيجة نفسها أمام باريس سان جيرمان، ليكتفي بثلاث نقاط من أول جولتين.