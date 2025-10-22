طارق قنديل: الاستاد حلم الأهلاوية وميزانية النادي غير مسبوقة

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي انه فخور بثقة محمود الخطيب وتوجده معه في القائمة التي ستخوض الإنتخابات في 31 اكتوبر الجاري.

وقال طارق قنديل:"فخور بثقة ، محمود الخطيب في اختياري ضمن قائمته الانتخابية، وبثقة الجمعية العمومية التي منحتني شرف تمثيلها على مدار دورتين متتاليتين.. تلك الثقة مسؤولية كبيرة أضعها نصب عيني، وأدعو كل الأعضاء إلى المشاركة في انتخابات ٣١ أكتوبر لاختيار مجلس الإدارة الجديد؛ لأن الجمعية العمومية هي صاحبة الكلمة الأولى في رسم مستقبل الأهلي.. ننتظر هذا اليوم ليكون عرسًا ديمقراطيًا يليق باسم النادي الكبير، ونناشد الجمعية العمومية الحضور الكثيف والمشاركة الإيجابية؛ لأن عدم اكتمال النصاب قد يؤدي إلى لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وهو أمر لا يليق بالأهلي ولا بتاريخه.. الحضور واجب.. والمسؤولية أمانة".

وأضاف:" تشرفت بإدارة ملف العضويات خلال الدورتين الماضيتين، ونجحنا بفضل العمل الجماعي في إنشاء منظومة احترافية متكاملة لخدمة الأعضاء.. استحدثنا أفكارًا جديدة؛ أبرزها تسويق العضوية خارج مصر، وحققنا إيرادات بالعملة الصعبة من اشتراكات العاملين بالخارج.. كما شهد النادي إقبالًا غير مسبوق على العضويات داخل مصر؛ نتيجة الطفرة الإنشائية الكبيرة في فروع النادي الأربعة".

وأوضح:" الملف الإنشائي في الأهلي شهد طفرة غير مسبوقة.. من المقر الرئيسي بالجزيرة إلى فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد الذي تم إنجاز عدة مشروعات به، ضمن خطة التطوير، مرورًا بفرع التجمع الخامس الذي تم تنفيذه على أعلى مستوى.. رؤيتنا في الدورة المقبلة هي الاستمرار في التوسع، وفتح فروع جديدة خارج القاهرة، حتى نصل بخدمات الأهلي لكل من يتمنى الانضمام إلى عائلته الكبيرة"

وتابع:"مشروع استاد الأهلي هو حلم كل الأهلاوية، والمجلس الحالي وضع له اللبنة الأولى بخطوات جادة وملموسة.. الحلم يتحول إلى واقع، وسنواصل العمل لتحقيقه في أقرب وقت ممكن.. لأن الأهلي يستحق أن يكون له استاد يليق بعراقته وتاريخه وجماهيره العظيمة التي طالما دعمته في كل المواقف">

وقال:"ميزانية الأهلي تجاوزت ٨ مليارات جنيه.. رقم غير مسبوق في تاريخ أي مؤسسة رياضية، ويعكس حجم العمل الجاد والتطور الإداري والاقتصادي الذي شهده النادي.. وقدر الأهلي دائمًا أن يكون في المقدمة.. وأبناء الأهلي وجماهيره هم سر هذه المكانة.. شركات الأهلي الثلاث «كرة القدم والإنشاءات والخدمات» أسهمت بقوة في هذا النجاح بفضل تطبيق سياسات الحوكمة والشفافية، وهو ما جعل الأهلي نموذجًا إداريًا يُحتذى به على مستوى القارة".