جوائز كاف.. أحمد الشناوي ينافس بونو على أفضل حارس في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن ترشيح أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، لنيل جائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025.

أحمد الشناوي ينافس بونو على أفضل حارس في إفريقيا

وجاء ترشيح الشناوي عقب مستوياته المتميزة في البطولات القارية خلال العام، حيث كان له دور بارز في تتويج بيراميدز بثلاثة ألقاب كبرى، هي دوري أبطال إفريقيا، كأس القارات الثلاث، وكأس السوبر الأفريقي، مما يؤكد سيطرة الفريق على الساحة الإفريقية وتصدره تصنيف الأندية في القارة.

تميز الشناوي بحفاظه على شباكه نظيفة في عدد من المباريات الحاسمة، وقدم أداءً مميزًا حاز على إعجاب الجماهير والمحللين، ليصبح أحد العوامل الرئيسية وراء نجاحات بيراميدز القارية هذا العام.

ومن المقرر أن يُعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2025، المزمع إقامته في ديسمبر المقبل، وسط منافسة قوية مع أبرز حراس المرمى في القارة.