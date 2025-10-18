وسائل إعلام لبنانية: مقـ.ـتل شخص في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على جرافة في جنوب لبنان

أفادت تقارير لبنانية أن طائرة إسرائيلية مسيرة هاجمت جرافة في قرية دير كيفا جنوب لبنان. وأفادت إحدى التقارير بمقتل شخص في الهجوم.

وفي وقت سابق، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي ادرعي أمس الجمعة أن غارة إسرائيلية على منطقة ​خربة سلمت قتلت أحد عناصر حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وزعم أدرعي أن "طائرة لسلاح الجو هاجمت أمس في منطقة ​خربة سلم​ في جنوب لبنان، وقضت على أحد عناصر "​حزب الله​"، الّذي كان يهم بمحاولات إعادة إعمار القدرات العسكرية للحزب في جنوب لبنان"، بحسب ما أورده موقع النشرة اللبناني.

أوضح متحدث جيش الاحتلال أنه "خلال عملية ليلية، دمرت قوات الجيش مبنى عسكريا تابعا لـ"حزب الله" في منطقة ​يارون​، شكل تهديدا على القوات العاملة في المنطقة"، مؤكدا أن "الجيش سيواصل العمل لإزالة كلّ تهديد على إسرائيل".

ويعد ذلك خرقا للهدنة الموقعة بين إسرائيل وحزب الله في شهر نوفمبر الماضي بعد أسابيع من التصعيد بين الجانبين تسبب في مقتل وإصابة المئات.