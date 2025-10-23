حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس 4 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي فى الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 4 سيدات؛ لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي، وذلك في إطار جهود الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أربع سيدات لثلاث منهن معلومات جنائية باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن غير المشروع لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.