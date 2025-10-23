قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
حوادث

حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
رامي المهدي

أمرت النيابة العامة بحبس 4 سيدات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي فى الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية  بوزارة الداخلية من ضبط 4 سيدات؛ لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بمقابل مالي، وذلك في إطار جهود الداخلية لمكافحة الجرائم الأخلاقية وحماية القيم المجتمعية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أربع سيدات لثلاث منهن معلومات جنائية باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن غير المشروع لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهن أقررن بممارسة نشاطهن الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

الأعمال المنافية للآداب العامة الإسكندرية حبس 4 سيدات

