أخبار البلد

تعرف على استعداد مصر لاستضافة مؤتمر إتفافية برشلونة cop24

استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين
استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين
حنان توفيق

 
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة اجتماعاً تنسيقياً مع تاتيانا هيما المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة وفريق العمل المرافق لها ؛لمناقشة استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " الذى تستضيفه مصر خلال الفترة من 2- 5 ديسمبر القادم ، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسبقات الحكومية ، والدكتورة هبة شعراوى رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط ، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع تناول الترتيبات اللوجستية والفنية وتطرق الحديث إلى الإجتماعات والأحداث الجانبية  التى سيتم تنفيذها، حيث قامت السيدة تاتيانا هيما بزيارة تفقدية للفندق المقرر إقامة المؤتمر فيه ، تم خلالها تفقد الإجراءات اللوجيستية للمؤتمر  للتعرف على مدى جاهزيتها ومطابقتها للإشتراطات الواردة في إتفاق البلد المستضيف وكذا الترتيبات التقنية المطلوب توفيرها خلال فترة إنعقاد المؤتمر .

وناقشت الدكتورة منال عوض أيضاً  مع تاتيانا هيما التنسيقات التى تجريها وزارة البيئة استعداداً لاستضافة المؤتمر من حيث توقيع اتفاق البلد المُضيف ، وتصميم النموذج الخاص بالأحداث الجانبية و التنسيق مع سكرتارية الإتفاقية بشأن تلقي العروض من الشركاء و الجهات الراغبة في إقامة أحداث علمية و ثقافية علي هامش فعاليات المؤتمر، وكذلك إعداد مسودة الإعلان الوزاري للمؤتمر و التنسيق بشأنه مع الجهات المعنية للوصول للصيغة النهائية والتي سوف تعلن في ختام فعاليات المؤتمر ، كما تم مناقشة مسودة الأجندة النهائية لأحداث المؤتمر.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على  أهمية الإعداد الجيد لاستضافة مؤتمراً ناجحاً يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط والعمل على إتخاذ عدد من القرارات مصيرية هامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادره لضمان تحقيق الاستدامة للنظام البيئى الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه.

وكانت د. منال عوض قد أكدت أنه تم التوافق علي المحور الرئيسي للإعلان الوزاري وهو "اقتصاد أزرق مستدام من أجل منطقة متوسطية مرنة وصحية" ، مُشيرةٌ إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل لوجيستية بقيادة وزارة البيئة وبالتعاون مع الوزارات المعنية، لافتةٌ إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى إدارج قضايا تتعلق باهتمامات مصر الوطنية وأولوياتها بأجندة المؤتمر مثل قضية الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام .

ومن جانبها أعربت السيدة تاتيانا هيما عن ثقتها فى نجاح الدولة المصرية فى تنظيم المؤتمر والوصول لقرارات فعالة تعبر عن طموحات دول إقليم البحر المتوسط وتعمل على حماية وصون موارده الطبيعية.

حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث برشلونة المنسق العام استعدادات مصر حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط

