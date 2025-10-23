المجلس السيادي السوداني ينفي عقد مفاوضات مع الدعم السريع في واشنطن

نفى مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بوجود مفاوضات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان "إن مجلس السيادة الانتقالي السوداني ينفي بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين القوات المسلحة السودانية والمتمردين في واشنطن".

وأكد المجلس السيادة السوداني في بيانه أن ما يُتداول عارٍ تمامًا من الصحة، موضحًا أن موقف الدولة ثابت وواضح تجاه أي حوار أو تسوية، وهو الالتزام بالحل الوطني الذي يحفظ سيادة البلاد ووحدتها واستقرارها وحقوق الشعب السوداني.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، انتشرت تقارير تزعم بدء اجتماعات تمهيدية غير مباشرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار تحضيرات جارية لمفاوضات رسمية تهدف إلى وقف إطلاق النار وترتيب الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد بعد سنوات من النزاع.