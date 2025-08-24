أخبار التكنولوجيا| ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير.. iOS 26 يمنح فايس تايم تصميما جديدا وميزات غير مسبوقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بعد أيام من مطالبة دونالد ترامب للرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، بالتنحي، أعلن ترامب أن الحكومة الأمريكية ستشتري حصة بنسبة 10% في الشركة، ووفقا لتقرير وكالة “رويترز”، فإن الصفقة ستتم من خلال تحويل المنح الحكومية إلى حصة ملكية في الشركة.



iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة



أعلنت شركة آبل Apple، أن تحديث iOS 26 يأتي بتجربة جديدة كليا لتطبيق فايس تايم FaceTime، تشمل تصميما عصريا، أدوات تصفية المكالمات، ميزة الترجمة الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعديد من التحسينات الأخرى.

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A07 في السوق الإندونيسي، ضمن فئة A الاقتصادية، ليشكل خيارا جديدا يجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المعقول.

ببطارية تدوم 30 يوما.. ساعة ذكية رخيصة تجمع بين الأناقة والمراقبة الصحية

أعلنت شركة رولمي رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Rollme Hero T5، والتي تعد إصدارها الرائد لعام 2025.

رغم أن شات جي بي تي ChatGPT يعد أحد أبرز روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفضل قدراته القوية في المحادثة وتوليد النصوص والترجمة، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المتاح في السوق، فقد ظهرت العديد من المنصات والتطبيقات المشابهة التي تقدم ميزات متنوعة تناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.

بعد أيام من تشويقها لهاتف ذكي ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تفاصيل أكثر بشأن هاتفها القادم.