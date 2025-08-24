قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
د آية الهنداوي تكتب: فلسطين.. أرض من؟ التاريخ والعدل في مواجهة الإدعاء الصهيوني
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
محافظ الغربية: كل قرية لدينا تعد علامة مسجلة على خريطة الإنتاج المصري
في سادس أيامها .. امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني تسير في أجواء هادئة| صور
كل ما تريد معرفتة عن شروط الترشح بمجلس النواب
استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل
يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد استخدام المياه بالزقازيق
مرافق قطع وشه.. تفاصيل مؤلمة في واقعة ضرب طبيب بمستشفى سيد جلال
المأساة في غزة تتفاقم.. والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين |تفاصيل
أخبار التكنولوجيا| ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير.. iOS 26 يمنح فايس تايم تصميما جديدا وميزات غير مسبوقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

صفقة ضخمة.. ترامب يعلن استحواذ واشنطن على 10% من إنتل
 

بعد أيام من مطالبة دونالد ترامب للرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، بالتنحي، أعلن ترامب أن الحكومة الأمريكية ستشتري حصة بنسبة 10% في الشركة، ووفقا لتقرير وكالة “رويترز”، فإن الصفقة ستتم من خلال تحويل المنح الحكومية إلى حصة ملكية في الشركة.


iOS 26 يمنح “فايس تايم” تصميما جديدا كليا وميزات ذكية غير مسبوقة
 

أعلنت شركة آبل Apple، أن تحديث iOS 26 يأتي بتجربة جديدة كليا لتطبيق فايس تايم FaceTime، تشمل تصميما عصريا، أدوات تصفية المكالمات، ميزة الترجمة الحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والعديد من التحسينات الأخرى.


سامسونغ تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص
 

أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy A07 في السوق الإندونيسي، ضمن فئة A الاقتصادية، ليشكل خيارا جديدا يجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المعقول.

ببطارية تدوم 30 يوما.. ساعة ذكية رخيصة تجمع بين الأناقة والمراقبة الصحية

أعلنت شركة رولمي رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Rollme Hero T5، والتي تعد إصدارها الرائد لعام 2025.

بدائل مميزة لـ ChatGPT.. أدوات ذكاء اصطناعي تناسب مختلف الاحتياجات

 

رغم أن شات جي بي تي ChatGPT يعد أحد أبرز روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفضل قدراته القوية في المحادثة وتوليد النصوص والترجمة، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المتاح في السوق، فقد ظهرت العديد من المنصات والتطبيقات المشابهة التي تقدم ميزات متنوعة تناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.

ريلمي تكشف عن هاتف جديد ببطارية 15000 مللي أمبير
 

بعد أيام من تشويقها لهاتف ذكي ببطارية تتجاوز سعتها 10000 مللي أمبير، كشفت شركة ريلمي Realme، رسميا عن تفاصيل أكثر بشأن هاتفها القادم.

جثة - أرشيفية

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من فوق السقالة.. إصابة ثلاثة عمال بإحدى قرى الدقهلية

تسمم

جريمة دير مواس .. سيدة تسمم أطـ.ـفال زوجها وزوجته الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

د.عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د.عادل القليعي يكتب: نعم نعاني من أزمة قيم طاحنة في واقعنا المعاصر !

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

