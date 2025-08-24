قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ببطارية تدوم 30 يوما.. ساعة ذكية رخيصة تجمع بين الأناقة والمراقبة الصحية

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة رولمي رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Rollme Hero T5، والتي تعد إصدارها الرائد لعام 2025. 

وتستهدف الساعة المستخدمين المهتمين باللياقة البدنية والصحة والتواصل اليومي، مع تزويدها بعدد من الأدوات المتقدمة لمراقبة المؤشرات الحيوية، مثل تخطيط القلب ECG، ومعدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم.

مواصفات ساعة Rollme Hero T5

تتميز Rollme Hero T5 بشاشة دائرية من نوع AMOLED مقاس 1.43 بوصة، تقدم جودة عرض حادة وألواتا نابضة بالحياة.
تأتي الساعة في هيكل معدني متين، ويضم زرين ماديين هما زر دوار (التاج) لتسهيل التنقل، إلى جانب زر مخصص لمستشعر ECG.

كما تدعم الساعة المكالمات عبر البلوتوث بفضل الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين، وهي مقاومة للماء والغبار بشهادة IP68.

من أبرز ميزات الساعة هو مستشعر ECG عالي الدقة الذي يوفر بيانات تفصيلية عن صحة القلب. 

كما تقدم الساعة وضعا متقدما لفحص الجسم يعرف بـ الفحص الجسدي الذكي Intelligent Physical Examination، يجمع بين عدة مؤشرات تشمل معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم وضغط الدم والتوتر ودرجة حرارة الجسم ودورات النوم وتكوين الجسم وتقلبات معدل ضربات القلب HRV.

وتدعم الساعة تتبع الأنشطة الرياضية المتعددة، مع تقديم بيانات لياقة بدنية في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين في تحقيق أهدافهم التدريبية.

عمر البطارية والمميزات الإضافية

تعمل ساعة Rollme Hero T5، ببطارية بسعة 450 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 30 يوما في وضع الاستعداد بشحنة واحدة.

وتتضمن الساعة أيضا مساعد صوتي ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وخيار مخصص لإشعارات التطبيقات، وأدوات للتحكم بالموسيقى، وخيارات متعددة لتخصيص واجهات الساعة.

السعر 

تتوافر ساعة Rollme Hero T5 بلونين هما الأسود والفضي، مع سوار سيليكون، وقد حددت Rollme سعر الساعة بـ 49 دولارا، وفي عرض ترويجي خاص بموسم العودة إلى المدارس، يحصل أول 100 مشتري من المتجر الرسمي على سوار جلدي فاخر وسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ مجانا.

