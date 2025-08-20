ميزة ذكية في iOS 26.. الآيفون سينبهك عند تباطؤ الأداء لإطالة عمر البطارية

أطلقت شركة آبل اليوم النسخة التجريبية السابعة من نظام التشغيل iOS 26 للمطورين، في خطوة تعد من المراحل الأخيرة قبل طرح الإصدار الرسمي والمستقر لجميع المستخدمين الشهر المقبل. ويمكن للمشتركين في برنامج "بيتا" تحميل التحديث الجديد مباشرة من إعدادات هواتفهم.

يأتي هذا التحديث مع تعديلات وتحسينات مهمة، أبرزها عودة إحدى الميزات الصحية التي طال انتظارها وتغييرات دقيقة على الواجهة الجديدة.

آبل تواصل تعديل واجهة "الزجاج السائل"

واصلت آبل في هذه النسخة ضبط شدة تأثير "الزجاج السائل" (Liquid Glass)، وهو السمة التصميمية الأبرز في iOS 26.

وفي هذه النسخة السابعة، يبدو أن الشركة قد قللت من شفافية التأثير، مما يجعله أكثر عتامة بقليل. ومع تبقي نسخة تجريبية واحدة أو اثنتين على الأكثر، يزداد الترقب لمعرفة الشكل النهائي الذي ستستقر عليه آبل لهذه الواجهة في الإصدار النهائي.

عودة ميزة قياس أكسجين الدم بحل بديل

يعد الخبر الأبرز في هذا التحديث هو عودة دعم ميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم (SPO2) في كل من iOS 26 Beta 7 و watchOS 27 Beta 7.

تأتي هذه العودة بعد أن أُجبرت آبل على تعطيل الميزة في ساعاتها الحديثة (Series 9, Series 10, و Ultra 2) بسبب نزاع قانوني حول براءات الاختراع مع شركة Masimo.

وقد طورت آبل حلاً بديلاً ذكيًا، حيث ستظهر قراءات نسبة الأكسجين في الدم الآن داخل تطبيق "الصحة" على هاتف الآيفون، بدلاً من عرضها مباشرة على شاشة الساعة.

تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في وضع الطاقة

يستمر التحديث في تحسين ميزة "الطاقة التكيفية" (Adaptive Power) و "إشعارات الطاقة التكيفية"، والتي يبدو أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تقتصر على هواتف الآيفون التي تدعم "ذكاء آبل" (Apple Intelligence)، وتشمل،iPhone 15 Pro و Pro Max وسلسلة هواتف iPhone 16 بالكامل.

نصيحة للمستخدمين

في هذه المرحلة المتقدمة، لم يعد من المنطقي الانضمام إلى برنامج "بيتا" التجريبي مع تبقي أسابيع قليلة فقط على الإطلاق الرسمي. فغالبية المستخدمين الذين تحملوا بعض المشاكل الطفيفة في النسخ التجريبية منذ يونيو يتطلعون الآن للعودة إلى استقرار النظام الأساسي.

وبشكل عام، كانت النسخ التجريبية لنظام iOS 26 مستقرة إلى حد كبير، وهي تعطينا لمحة واضحة عن التغييرات الكبيرة التي سيختبرها جميع مستخدمي آيفون قريبًا جدًا.