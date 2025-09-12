قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار هواتف آيفون 17 في الجزائر

آيفون 17
آيفون 17
احمد الشريف

عقب الكشف الرسمي لشركة آبل عن سلسلتها الجديدة والمنتظرة "آيفون 17" خلال مؤتمرها السنوي، تحولت أنظار المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر، نحو السؤال الأهم.

 كم سيبلغ سعر الأجهزة الجديدة عند وصولها إلى السوق المحلي؟ وكما جرت العادة، فإن تحديد السعر في الجزائر لا يخضع لمعادلة تحويل العملة البسيطة، بل يتأثر بشبكة معقدة من العوامل التي يهيمن عليها السوق الموازي.

الأسعار العالمية.. نقطة الانطلاق

أعلنت آبل عن أسعارها الرسمية بالدولار الأمريكي كنقطة انطلاق عالمية. وقد جاءت أسعار سلسلة آيفون 17، التي تضم أربعة طرازات هذا العام، مشابهة لأسعار العام الماضي مع بعض التغييراتK حيث يبدأ سعر هاتف آيفون 17 الأساسي من 799 دولارًا، بينما يبدأ سعر الطراز الجديد آيفون 17 Air من 999 دولارًا. 

أما فئة النخبة، فيبدأ سعر آيفون 17 برو من 1099 دولارًا، ويبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 1199 دولارًا أمريكيًا للنسخ ذات السعة التخزينية الأساسية.

السوق الموازي .. المحدد الرئيسي للسعر

يعلم المستهلك الجزائري جيدًا أن الغالبية العظمى من هواتف آيفون الجديدة التي تدخل البلاد خلال الأشهر الأولى تأتي عبر قنوات السوق الموازي أو ما يعرف بـ"الكابة". هذه الأجهزة يتم استيرادها بشكل أساسي من أسواق أوروبا، وتحديدًا فرنسا، أو من أسواق الخليج مثل دبي. 

وبالتالي، فإن السعر النهائي للمستهلك لا يتحدد بناءً على السعر الرسمي بالدولار، بل يتأثر بسعر الجهاز باليورو في السوق الأوروبي، مضافًا إليه سعر صرف العملة في السوق الموازي، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يضعه المستوردون الأوائل والذي يكون مرتفعًا جدًا في الأسابيع الأولى بسبب ندرة العرض والطلب الهائل.

تقديرات الأسعار الأولية بالدينار الجزائري

بناءً على المعطيات المذكورة وأسعار الأجيال السابقة عند إطلاقها، يتوقع الخبراء والمتابعون للسوق الجزائري أن تكون الأسعار الأولية لسلسلة آيفون 17 عند دخولها للسوق الموازي باهظة للغاية.

 من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس من نطاق يتراوح بين 420,000 إلى 480,000 دينار جزائري لنسخة 256 جيجابايت، وقد يتجاوز هذا الرقم للنسخ ذات السعة الأعلىK أما هاتف آيفون 17 برو، فقد يبدأ سعره من حوالي 380,000 دينار جزائري.

بالنسبة للطرازات الأخرى، من المرجح أن يبدأ سعر آيفون 17 Air الجديد من حوالي 310,000 دينار جزائري، في حين قد يبدأ سعر آيفون 17 الأساسي من نطاق 270,000 دينار جزائري. ويجب التأكيد على أن هذه الأسعار هي تقديرات للأيام والأسابيع الأولى فقط من توفر الأجهزة.

متى تستقر الأسعار؟

كما هو معتاد في السوق الجزائري، فإن هذه الأسعار المرتفعة لا تدوم. تبدأ الأسعار في الانخفاض التدريجي والاستقرار بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر على الإطلاق العالمي، وذلك مع زيادة المعروض من الهواتف في السوق الموازي وتراجع موجة الطلب الأولى.

 أما بالنسبة للأسعار لدى الموزعين الرسميين المعتمدين، فعادة ما تكون أجهزتهم متأخرة في الوصول وبكميات محدودة، وقد تكون أسعارهم مختلفة، لكن تأثيرهم على السعر العام للسوق في البداية يكون محدودًا.

 لذا، ينصح الخبراء المستهلكين غير المستعجلين بالانتظار حتى بداية العام القادم للحصول على الجهاز بسعر أكثر استقرارًا.

آيفون 17 الجزائر شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

بنك ناصر

بنك ناصر ينفي نشر إعلان للتوظيف في خدمة العملاء ومسئول تمويل

القابضة لمياه الشرب

القابضة لمياه الشرب: خطوات استراتيجية للتحقق من البصمة الكربونية بمحطة زنين

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد