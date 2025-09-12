أسعار هواتف آيفون 17 في الجزائر

عقب الكشف الرسمي لشركة آبل عن سلسلتها الجديدة والمنتظرة "آيفون 17" خلال مؤتمرها السنوي، تحولت أنظار المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر، نحو السؤال الأهم.

كم سيبلغ سعر الأجهزة الجديدة عند وصولها إلى السوق المحلي؟ وكما جرت العادة، فإن تحديد السعر في الجزائر لا يخضع لمعادلة تحويل العملة البسيطة، بل يتأثر بشبكة معقدة من العوامل التي يهيمن عليها السوق الموازي.

الأسعار العالمية.. نقطة الانطلاق

أعلنت آبل عن أسعارها الرسمية بالدولار الأمريكي كنقطة انطلاق عالمية. وقد جاءت أسعار سلسلة آيفون 17، التي تضم أربعة طرازات هذا العام، مشابهة لأسعار العام الماضي مع بعض التغييراتK حيث يبدأ سعر هاتف آيفون 17 الأساسي من 799 دولارًا، بينما يبدأ سعر الطراز الجديد آيفون 17 Air من 999 دولارًا.

أما فئة النخبة، فيبدأ سعر آيفون 17 برو من 1099 دولارًا، ويبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 1199 دولارًا أمريكيًا للنسخ ذات السعة التخزينية الأساسية.

السوق الموازي .. المحدد الرئيسي للسعر

يعلم المستهلك الجزائري جيدًا أن الغالبية العظمى من هواتف آيفون الجديدة التي تدخل البلاد خلال الأشهر الأولى تأتي عبر قنوات السوق الموازي أو ما يعرف بـ"الكابة". هذه الأجهزة يتم استيرادها بشكل أساسي من أسواق أوروبا، وتحديدًا فرنسا، أو من أسواق الخليج مثل دبي.

وبالتالي، فإن السعر النهائي للمستهلك لا يتحدد بناءً على السعر الرسمي بالدولار، بل يتأثر بسعر الجهاز باليورو في السوق الأوروبي، مضافًا إليه سعر صرف العملة في السوق الموازي، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يضعه المستوردون الأوائل والذي يكون مرتفعًا جدًا في الأسابيع الأولى بسبب ندرة العرض والطلب الهائل.

تقديرات الأسعار الأولية بالدينار الجزائري

بناءً على المعطيات المذكورة وأسعار الأجيال السابقة عند إطلاقها، يتوقع الخبراء والمتابعون للسوق الجزائري أن تكون الأسعار الأولية لسلسلة آيفون 17 عند دخولها للسوق الموازي باهظة للغاية.

من المتوقع أن يبدأ سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس من نطاق يتراوح بين 420,000 إلى 480,000 دينار جزائري لنسخة 256 جيجابايت، وقد يتجاوز هذا الرقم للنسخ ذات السعة الأعلىK أما هاتف آيفون 17 برو، فقد يبدأ سعره من حوالي 380,000 دينار جزائري.

بالنسبة للطرازات الأخرى، من المرجح أن يبدأ سعر آيفون 17 Air الجديد من حوالي 310,000 دينار جزائري، في حين قد يبدأ سعر آيفون 17 الأساسي من نطاق 270,000 دينار جزائري. ويجب التأكيد على أن هذه الأسعار هي تقديرات للأيام والأسابيع الأولى فقط من توفر الأجهزة.

متى تستقر الأسعار؟

كما هو معتاد في السوق الجزائري، فإن هذه الأسعار المرتفعة لا تدوم. تبدأ الأسعار في الانخفاض التدريجي والاستقرار بعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر على الإطلاق العالمي، وذلك مع زيادة المعروض من الهواتف في السوق الموازي وتراجع موجة الطلب الأولى.

أما بالنسبة للأسعار لدى الموزعين الرسميين المعتمدين، فعادة ما تكون أجهزتهم متأخرة في الوصول وبكميات محدودة، وقد تكون أسعارهم مختلفة، لكن تأثيرهم على السعر العام للسوق في البداية يكون محدودًا.

لذا، ينصح الخبراء المستهلكين غير المستعجلين بالانتظار حتى بداية العام القادم للحصول على الجهاز بسعر أكثر استقرارًا.