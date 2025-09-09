قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن حدث Awe Dropping لإطلاق آيفون 17 غدا

آيفون 17
آيفون 17
احمد الشريف

تتجه أنظار العالم غدًا، الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025، إلى مقر شركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، لمتابعة فعاليات حدثها السنوي الأضخم الذي يحمل هذا العام شعار "Awe Dropping". 

ويُنتظر أن تكشف عملاقة التكنولوجيا خلاله عن تشكيلة هواتف آيفون 17 المنتظرة، إلى جانب مجموعة من المنتجات الجديدة التي تعد بإحداث نقلة نوعية في تجربة المستخدمين.

إليك الدليل الشامل لكل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الحدث المرتقب.

موعد وكيفية مشاهدة الحدث

سينطلق البث المباشر لفعاليات مؤتمر أبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

 ويمكن للمهتمين حول العالم متابعة الحدث مباشرة عبر عدة منصات:

الموقع الرسمي لشركة أبل: Apple.com

قناة أبل الرسمية على يوتيوب: YouTube.com/Apple

تطبيق Apple TV: على أجهزة آيفون، آيباد، وماك.

أبرز المنتجات المتوقع الإعلان عنها

1. سلسلة هواتف آيفون 17: تصميم جديد وعصر جديد للكاميرا

بعد سنوات من التحسينات التدريجية، تشير كافة التسريبات إلى أن أبل ستقدم تغييرًا جذريًا في تصميم هواتفها هذا العام. من المتوقع أن تتكون السلسلة من أربعة طرازات:

آيفون 17 وآيفون 17 Air: سيحل طراز "Air" فائق النحافة محل طراز "بلس"، ليقدم تصميمًا أنيقًا وخفيفًا. من المتوقع أن يحصل كلا الهاتفين على تحسينات في الكاميرا الأمامية لترتفع دقتها إلى 24 ميجابكسل وشاشات أكثر سطوعًا بتردد 120 هرتز.

آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس: هنا يكمن التغيير الأكبر. تشير التوقعات إلى التخلي عن مربع الكاميرا التقليدي واستبداله بشريط أفقي يضم نظام كاميرات ثلاثي فائق القوة بدقة 48 ميجابكسل لكل عدسة. 

ولأول مرة، من المتوقع دعم تصوير الفيديو بدقة 8K وقفزة هائلة في قدرات التقريب البصري (Optical Zoom) لتصل إلى 8x. 

داخليًا، سيعمل الهاتفان بشريحة A19 Pro الجديدة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ونظام تبريد متطور بغرفة البخار (Vapor Chamber) لضمان أداء مستقر تحت الضغط.

2. ساعات أبل الجديدة: تركيز على الصحة والأداء

من المتوقع أن يتم الكشف عن جيل جديد من ساعات أبل الذكية، وتشمل:

Apple Watch Series 11: ستأتي بتحسينات داخلية مع شريحة S11 الأسرع، مع ترقب كبير لإضافة ميزة طال انتظارها وهي مراقبة ضغط الدم وتقديم تنبيهات أولية لارتفاعه.

Apple Watch Ultra 3: الجيل الثالث من الساعة المخصصة للرياضيين والمغامرين قد يحصل على ترقية هامة تشمل دعم الاتصال بالأقمار الصناعية وتحسينات في عمر البطارية وشاشة أكثر سطوعًا.

Apple Watch SE 3: قد يشهد الطراز الاقتصادي تحديثًا في حجم الشاشة والمعالج ليظل خيارًا جذابًا للمستخدمين الجدد.

3. سماعات AirPods Pro 3: تصميم متجدد وميزات ذكية

بعد طول انتظار، تشير التوقعات بقوة إلى إطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro. التسريبات تتحدث عن:

تصميم جديد: علبة شحن أنحف وسماعات أذن بتصميم مريح وأصغر حجمًا.

شريحة H3 الجديدة: ستوفر هذه الشريحة قفزة في أداء ميزة عزل الضوضاء النشط والصوت التكيفي.

ميزات صحية: من المحتمل أن تتضمن السماعات مستشعرات جديدة لمراقبة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم.

ترجمة فورية: قد تدعم السماعات الجديدة إمكانيات ترجمة فورية للمحادثات تعمل بالذكاء الاصطناعي.

المواعيد الرئيسية بعد الإعلان

وفقًا للجدول الزمني المعتاد لأبل، من المتوقع أن تكون المواعيد كالتالي:

فتح باب الطلب المسبق: الجمعة، 12 سبتمبر 2025.

التوفر في المتاجر: الجمعة، 19 سبتمبر 2025.

يُعد حدث الغد بمثابة لحظة محورية لشركة أبل، حيث لا تكشف فيه عن منتجات جديدة فحسب، بل ترسم ملامح توجهها التكنولوجي للعام القادم، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتصميم الأجهزة.

جراحة تقصير القامة
نشرة المرأة والمنوعات
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
جدري القرود
