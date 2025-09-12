قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"
سفير فلسطين بالقاهرة: اعتماد إعلان نيويورك تأكيد دولي على حل الدولتين
مفاجأة.. الموساد رفض اغتيال قادة حماس في قطر بعملية برية
وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة جديدة للشباب برواتب تصل 10 آلاف جنيه
لماذا أمر الرسول بنفض الفراش عند النوم؟.. ليحميك من 5 شرور
ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين
صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين
إصابة 3 سيدات بحالة اختناق فى قرية سمهود بقنا بسبب تسريب غاز الكلور
السفير عاطف سالم لـ صدى البلد: اغتيالات إسرائيل عقيدة سياسية.. "العدوان على الدوحة" جرس إنذار .. الحصانة الأمريكية لـ نتنياهو تهدد بانفجار إقليمي
أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة
طارق يحيى: الخطيب أبلغ أعضاء مجلس الأهلي بأن قراره نهائي ولا رجعة فيه
موعد مباراة الزمالك والمصري والقنوات الناقلة
تكنولوجيا وسيارات

رسميًا في الأسواق.. تعرف على أسعار جميع طرازات آيفون 17 في الكويت

آيفون 17
آيفون 17

 بعد أيام قليلة من الكشف العالمي عنه في مؤتمر آبل السنوي، بدأت سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة بالوصول رسميًا إلى السوق الكويتي عبر الموزعين المعتمدين وشركات الاتصالات الكبرى، وسط إقبال كبير من المستهلكين الذين كانوا يترقبون الأسعار الرسمية بفارغ الصبر.

وكما كان متوقعًا، تعكس الأسعار المحلية التكلفة العالمية للأجهزة مضافًا إليها رسوم الجمارك والضرائب وهوامش الربح للموزعين. 

وقد جاءت الأسعار الرسمية المعلنة من قبل كبار تجار التجزئة مثل X-cite وEureka وشركات الاتصالات Zain وOoredoo وSTC متقاربة إلى حد كبير.

أسعار آيفون 17 وآيفون 17 Air

يُعد هاتف آيفون 17 العادي نقطة الانطلاق في السلسلة الجديدة، ويستهدف الشريحة الأوسع من المستخدمين. وقد جاءت أسعاره كالتالي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من 265 دينارًا كويتيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى 305 دنانير كويتية.

أما الطراز الجديد لهذا العام، آيفون 17 Air، الذي يتميز بشاشة أكبر مع الحفاظ على مواصفات الطراز الأساسي، فقد جاء بسعر أعلى قليلاً:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من 299 دينارًا كويتيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى 339 دينارًا كويتيًا.

أسعار الطرازات الاحترافية: آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس

تستهدف هذه الطرازات فئة المحترفين والمستخدمين الباحثين عن أقصى أداء وأفضل قدرات تصوير، وهو ما ينعكس على أسعارها. يبدأ سعر هاتف آيفون 17 برو من:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من 355 دينارًا كويتيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى 415 دينارًا كويتيًا.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى 485 دينارًا كويتيًا.

ويبقى هاتف آيفون 17 برو ماكس هو الطراز الأعلى والأكثر طلبًا في السلسلة، حيث جاءت أسعاره لتضع معيارًا جديدًا في السوق الفاخرة:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من 399 دينارًا كويتيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى 459 دينارًا كويتيًا.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى 529 دينارًا كويتيًا.

نسخة 2 تيرابايت: تصل إلى 599 دينارًا كويتيًا لأول مرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف بشكل طفيف بين المتاجر المختلفة، كما تقدم شركات الاتصالات عروضًا وباقات خاصة لعملائها للحصول على الأجهزة بأسعار مخفضة مرتبطة بعقود اشتراك شهرية. 

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الأسابيع القادمة بعد انتهاء فترة الطلب المسبق وتوفر الأجهزة بكميات أكبر في السوق.

آيفون 17 آبل هواتف آيفون 17

