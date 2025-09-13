قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

الأسعار المتوقعة لسلسلة آيفون 17 في الأردن.. القائمة الكاملة

احمد الشريف

بعد الكشف الرسمي لشركة آبل عن سلسلة هواتفها المنتظرة "آيفون 17"، بدأت الأنظار في الأردن تتجه نحو الأسعار المحلية التي ستصل بها الأجهزة الجديدة إلى السوق. 

ومع بدء بعض المتاجر الإلكترونية المحلية بفتح باب الطلب المسبق، تكشفت الملامح الأولى للتكلفة التي سيتحملها المستهلك الأردني للحصول على أحدث هواتف آبل.

وكما هو معتاد، تتأثر الأسعار النهائية في الأردن بالتكلفة العالمية الرسمية بالدولار الأمريكي، مضافًا إليها الرسوم الجمركية والضرائب المحلية وهامش الربح الذي يضعه الموزعون المعتمدون وتجار التجزئة.

أسعار آيفون 17 وآيفون 17 Air

يُعد هاتف آيفون 17 العادي، الذي يبدأ عالميًا من سعر 799 دولارًا، نقطة الدخول إلى السلسلة الجديدة. وتشير التوقعات الأولية إلى أن سعره في السوق الأردني سيبدأ من حوالي 630 دينارًا أردنيًا لنسخة 256 جيجابايت.

أما بالنسبة لطراز آيفون 17 Air النحيف والجديد، والذي يبدأ سعره العالمي من 999 دولارًا، فمن المتوقع أن يبدأ سعره في الأردن من حوالي 780 دينارًا أردنيًا لنسخة 256 جيجابايت.

أسعار الطرازات الاحترافية: آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس

تشهد الطرازات الاحترافية، كالعادة، اهتمامًا أكبر وقفزة سعرية ملحوظة. هاتف آيفون 17 برو، الذي يبدأ سعره العالمي من 1,099 دولارًا، من المتوقع أن تبدأ أسعاره في الأردن كالتالي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من حوالي 860 دينارًا أردنيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى حوالي 1,020 دينارًا أردنيًا.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى حوالي 1,180 دينارًا أردنيًا.

آيفون 17 برو ماكس: الطراز الأعلى يضع سقفًا سعريًا جديدًا

يعتبر هاتف آيفون 17 برو ماكس نجم السلسلة والطراز الأعلى سعرًا. وقد بدأت بعض المتاجر المتخصصة في الأردن بالفعل في عرض أسعار الطلب المسبق، والتي جاءت على النحو التالي:

نسخة 256 جيجابايت: تبدأ من 1,349 دينارًا أردنيًا.

نسخة 512 جيجابايت: تصل إلى 1,549 دينارًا أردنيًا.

نسخة 1 تيرابايت: تصل إلى 1,749 دينارًا أردنيًا.

نسخة 2 تيرابايت: تصل إلى 1,949 دينارًا أردنيًا.

من المتوقع أن تبدأ شركات الاتصالات الكبرى مثل زين، أورانج، وأمنية في الإعلان عن باقاتها وعروضها الخاصة بالأجهزة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة. ويُنصح المستهلكون بالانتظار قليلًا حتى يستقر السوق وتتوفر الأجهزة بكميات كافية، حيث تميل الأسعار دائمًا للانخفاض بشكل طفيف بعد فترة الإطلاق الأولية التي تشهد طلبًا مرتفعًا.

بالصور

