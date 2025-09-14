قبل أن تطلب هاتف آيفون 17.. نصيحة "ذهبية" قد توفر عليك الكثير من المتاعب

بدأت طلبات الحجز المسبق على سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، وكما هو معتاد، تتنافس شركات الاتصالات في الولايات المتحدة على تقديم عروض مغرية لدعم عملية الشراء.

ولكن إذا كنت تخطط للاستفادة من أحد هذه العروض، فهناك نصيحة مهمة قد ترغب في أخذها في الاعتبار: قم بإتمام عملية الشراء عبر متجر آبل.

فعلى الرغم من أن شركات الاتصالات تقدم طريقة اقتصادية لترقية هاتفك، إلا أنها تفرض شروطًا مقابل ذلك، أهمها هو إبقاء هاتفك "مقفلًا" على شبكتها حتى يتم سداد قيمته بالكامل.

الميزة الأهم: هاتف غير مقفل على الشبكة

إذا كنت لا تحب فكرة تقييد هاتفك بشبكة واحدة، فقد ترغب في شراء جهازك من متجر آبل مباشرة.

ستظل عملية الشراء تتم من خلال شركة الاتصالات الخاصة بك وستستفيد من نفس العرض، لكن الجهاز الذي ستحصل عليه سيكون "غير مقفل"، مما يعني أنه سيعمل على شبكات شركات الاتصالات الأخرى أيضًا، مما يمنحك حرية أكبر في المستقبل.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النصيحة تنطبق فقط على شركات T-Mobile و Verizon و Boost Mobile. أما إذا كنت من عملاء AT&T، فإن شراء هاتف آيفون 17 من متجر آبل سيظل مقفلًا على شبكتهم.

لماذا يعتبر هذا الخيار أفضل لعملاء T-Mobile بشكل خاص؟

سيستفيد عملاء T-Mobile بشكل كبير من الشراء عبر متجر آبل. فبينما تقوم شركة Verizon بقفل الهواتف لمدة 60 يومًا فقط، تفرض T-Mobile قيودًا قد تصل إلى 365 يومًا.

والأهم من ذلك، أن T-Mobile غيرت سياستها العام الماضي لمعاقبة أولئك الذين يسددون قيمة هواتفهم في وقت مبكر، حيث ترغب الشركة في إبقائك مرتبطًا بها لأطول فترة ممكنة. وشراء هاتف غير مقفل سيساعدك على استعادة بعض من هذه الحرية.

للحصول على الشروط والأحكام الكاملة، قد ترغب في التواصل مع ممثل خدمة العملاء في شركة الاتصالات الخاصة بك للتأكد من أنك تتخذ قرارًا مستنيرًا.