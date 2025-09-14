قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احترامًا للكيان.. وائل القباني: عندي أسرار كارثية عن الزمالك ومش هحكيها
الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو
حلمي طولان: توليت مسئولية منتخب مصر الثاني «بالصدفة»
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
تكنولوجيا وسيارات

قبل أن تطلب هاتف آيفون 17.. نصيحة "ذهبية" قد توفر عليك الكثير من المتاعب

احمد الشريف

بدأت طلبات الحجز المسبق على سلسلة هواتف iPhone 17 الجديدة، وكما هو معتاد، تتنافس شركات الاتصالات في الولايات المتحدة على تقديم عروض مغرية لدعم عملية الشراء. 

ولكن إذا كنت تخطط للاستفادة من أحد هذه العروض، فهناك نصيحة مهمة قد ترغب في أخذها في الاعتبار: قم بإتمام عملية الشراء عبر متجر آبل.

فعلى الرغم من أن شركات الاتصالات تقدم طريقة اقتصادية لترقية هاتفك، إلا أنها تفرض شروطًا مقابل ذلك، أهمها هو إبقاء هاتفك "مقفلًا" على شبكتها حتى يتم سداد قيمته بالكامل.

الميزة الأهم: هاتف غير مقفل على الشبكة

إذا كنت لا تحب فكرة تقييد هاتفك بشبكة واحدة، فقد ترغب في شراء جهازك من متجر آبل مباشرة. 

ستظل عملية الشراء تتم من خلال شركة الاتصالات الخاصة بك وستستفيد من نفس العرض، لكن الجهاز الذي ستحصل عليه سيكون "غير مقفل"، مما يعني أنه سيعمل على شبكات شركات الاتصالات الأخرى أيضًا، مما يمنحك حرية أكبر في المستقبل.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه النصيحة تنطبق فقط على شركات T-Mobile و Verizon و Boost Mobile. أما إذا كنت من عملاء AT&T، فإن شراء هاتف آيفون 17 من متجر آبل سيظل مقفلًا على شبكتهم.

لماذا يعتبر هذا الخيار أفضل لعملاء T-Mobile بشكل خاص؟

سيستفيد عملاء T-Mobile بشكل كبير من الشراء عبر متجر آبل. فبينما تقوم شركة Verizon بقفل الهواتف لمدة 60 يومًا فقط، تفرض T-Mobile قيودًا قد تصل إلى 365 يومًا.

والأهم من ذلك، أن T-Mobile غيرت سياستها العام الماضي لمعاقبة أولئك الذين يسددون قيمة هواتفهم في وقت مبكر، حيث ترغب الشركة في إبقائك مرتبطًا بها لأطول فترة ممكنة. وشراء هاتف غير مقفل سيساعدك على استعادة بعض من هذه الحرية.

للحصول على الشروط والأحكام الكاملة، قد ترغب في التواصل مع ممثل خدمة العملاء في شركة الاتصالات الخاصة بك للتأكد من أنك تتخذ قرارًا مستنيرًا.

خيبة أمل لمالكي هواتف Galaxy S23.. سامسونج تستبعد ميزة "Now Brief"في تحديث One UI 8

آبل تعلن تكاليف إصلاح آيفون 17: أسعار ثابتة ومفاجأة "غير سارة" لمالكي هاتف Air الجديد

في أحدث تغييراتها.. جوجل تطلق تصميمًا جديدًا لشاشة "التشغيل الآن" في يوتيوب ميوزك

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

