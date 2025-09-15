سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبل بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا مصريًا مساء أمس.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، نكست، قناة السويس، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC ) نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (ميد بنك، الأهلى المتحد، الأهلي، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، العربي الأفريقي) لنحو 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، الكويت الوطني، مصر، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، البركة، التعمير والإسكان، القاهرة، تنمية الصادرات)نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار

48.21 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار

48.22 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك

50.31 جنيه.