قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
حمزة نمرة يكشف كواليس شيل الشيلة.. أغنية ولدت من حكاية واقعية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025
حكم إطالة الركوع للحاق المتأخرين بصلاة الجماعة.. دار الإفتاء تجيب
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري قبل بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا مصريًا مساء أمس.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع. 

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، نكست، قناة السويس، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول، إتش إس بي سي HSBC ) نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (ميد بنك، الأهلى المتحد، الأهلي، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، العربي الأفريقي) لنحو 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع. 

 بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول، الكويت الوطني، مصر، العقاري المصري العربي، قطر الوطني، البركة، التعمير والإسكان، القاهرة، تنمية الصادرات)نحو  48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأمريكي أمام الجنيه المصري الأربعاء 15 يناير 2025 - صورة أرشيفية

أعلى سعر شراء للدولار

48.21 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار

48.22 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك

50.31 جنيه.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن أمام الجنيه سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

لمناقشة أمور الأديرة.. البابا تواضروس يستقبل مطران القدس

السفير أبو بكر حفني محمود نائب وزير الخارجية والهجرة

نائب وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع موريشيوس

حسام صالح

وفاة شقيق حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد