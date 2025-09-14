هدوء حذر بسوق العملات الرقمية.. وبيتكوين قرب 116 ألف دولار

استقرت أسعار العملات الرقمية خلال التداولات الإلكترونية اليوم الأحد، بعد المكاسب الجماعية التي سجلتها في جلسة أمس، وسط ترقب حذر لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده خلال الأسبوع الجاري.



وبحسب بيانات منصة "كوين ماركت كاب"، ارتفعت عملة بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بشكل طفيف بنسبة 0.05٪ لتتداول عند نحو 115,970 دولارا .



في المقابل، تراوح سعر عملة إيثريوم، ثاني أكبر الأصول الرقمية، حول 4,667-4,700 دولارا، فيما حققت عملة ريبل مكاسب طفيفة بلغت حوالي 0.7% لتصل إلى نحو 3.12 دولارًا .



ارتفاع القيمة السوقية للعملات الرقمية

وارتفعت القيمة السوقية المجمعة لجميع العملات المشفرة إلى حوالي 3.9 تريليونات دولار.



ويرى محللون من منصة "بينانس" أن الأسعار الحالية تعكس حالة ترقّب واضحة، مع التريث لانتظار بيانات اقتصادية جديدة، خصوصا مؤشرات التضخم وقرارات الفائدة الأمريكية.



من جهة أخرى، يعتقد آخرون أنه إذا توافرت مؤشرات تدعم الأصول عالية المخاطر فإن السوق قد يشهد اختراقا نحو مستويات أعلى.



وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب يومي 16-17 سبتمبر، حيث تظهر بيانات "فيدووتش" أن هناك احتمالا يقترب من 90-92٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تبقى احتمالات خفض أكبر محدودة إلى حد كبير.

