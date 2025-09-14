تباين سعر الدولار الآن بالبنوك.. وهذه قيمته في البنك الأهلي المصري

تباين سعر الدولار اليوم، الأحد 14-9-2025، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم، الأحد 14 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في قناة السويس 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك نكست 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.17 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأهلي المتحد 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك فيصل 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 48.15 جنيه للشراء و48.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.13 جنيه للشراء و48.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.