اقتصاد

تنبيه هام للراغبين في حجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين

آية الجارحي

أصدر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنوية هام للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل.

رفض طلبات “سكن لكل المصريين7”

وأوضح الصندوق أنه في حالة احتياج للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لمحدودي ومتوسطي الدخل، للدعم بسبب رفض الطلب للأسباب الآتية:

1- إجمالي الدخل لا يتوافق مع حدود الدخل المتاحة.
2- السن غير متوافق مع شروط المشروع.
3- أنت شريك في طلب مقدم بالفعل.
4- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب سبق الاستفادة.
5- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب قوائم.
6- لا يمكنك التقديم في هذا الإعلان والسبب لديك طلب سابق ولم تقم بالاسترداد.

يرجى الاتصال على الأرقام التالية:
5777 - 1188 - 5999 - 090071117

وسوف يتم الرد على المشاكل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً.

مد فترة الحجز في  “سكن لكل المصريين7”

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك حتى يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.

وأوضح وزير الإسكان، أن مد فترة التقديم لحجز وحدة سكنية يأتي استجابة للطلبات الواردة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حول هذا الشأن، حيث أبدى المواطنون رغبتهم في مهلة  إضافية لاستيفاء المستندات المطلوبة وسداد مقدم جدية الحجز، وهو ما استجاب له الصندوق.

