اقتصاد

الأحد المقبل.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة التاسعة بالعبور الجديدة

شريف الشربيني - وزير الإسكان
آية الجارحي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم 147 قطعة أرض سكنية بمناطق "أكثر تميزاً G.H" بالحي 39 "منطقة 2600 فدان" سابقاً والمخصصة للعاملين بالخارج بالمرحلة التاسعة بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور الجديدة، وذلك اعتباراَ من يوم الأحد المقبل 21/9/2025، وحتى يوم الأربعاء 5/11/2025، وفقاً للمواعيد المقرر من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة.

تسليم الأراضي السكنية

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تيسير عملية تسليم الأراضي السكنية للمستفيدين، والتنظيم الجيد لعملية التسليم، بجانب مراجعة أعمال المرافق "مياه – صرف" بمواقع تسليم قطع الأراضي.

وفي هذا الإطار، أوضح جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على العملاء التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة العملاء بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة ومعه ما يفيد بسداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة العبور الجديدة تسليم الأراضي السكنية

