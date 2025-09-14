قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مستهل تعاملات الأسبوع، بعد تراجع استمر أكثر من 3 أسابيع.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام   تعاملات اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات في 26 بنكا من القطاع الخاص والعام.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الأهلي الكويتي نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، نكست، قناة السويس، الشركة المصرفية الدولية، أبوظبي الأول،إتش إس بي سي HSBC ) نحو 48.17 جنيه للشراء و 48.27 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(ميد بنك، الأهلى المتحد، الأهلي، المصرف العربي، فيصل الإسلامي، التجاري الدوليCIB، العربي الأفريقي) لنحو 48.16جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع. 

 بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدى أجريكول،الكويت الوطني، مصر، العقاري المصري العربي، قطر الوطني،  البركة، التعمير والإسكان، القاهرة، تنمية الصادرات)نحو  48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإسكندرية نحو  48.12جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.14جنيه للشراء و 48.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

48.21 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم

48.22جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم 

50.31 جنيه.


 

