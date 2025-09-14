قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تربح 21 مليار جنيه ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.
 

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.508 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 17.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.
 

ارتفاع المؤشر الرئيسي 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى مستوى 35111.82 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.12 في المائة ليبلغ 10923.58 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 14420.39 نقطة. 
 

البورصة الأسهم المؤشر الرئيسي تعاملات المستثمرين الشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

ترشيحاتنا

كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية يمنع استخدام كلمات "هامبورجر" و "آيس كريم" في بلاده

حركة حماس

حماس توجه مذكرة عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب والمسلمين والمنظمات الدولية

أرشيفية

تحذيرات من امطار غزيرة وفيضانات في باكستان

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد