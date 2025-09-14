البورصة تربح 21 مليار جنيه ختام تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والعرب نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 21 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.508 تريليون جنيه ،وسط تعاملات كلية بلغت نحو 17.4 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون و صفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.



ارتفاع المؤشر الرئيسي

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى مستوى 35111.82 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.12 في المائة ليبلغ 10923.58 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 14420.39 نقطة.

