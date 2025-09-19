قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بخلاف السكني.. زيادة جديدة خلال شهور في الإيجار القديم| تفاصيل
جيش الاحتلال ينشر تذكيرا هاما إلى سكان مدينة غزة وأحيائها
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية
اعتماد القرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الطاقة الذرية
بريطانيا تستعد للاعتراف بدولة فلسطين وسط مخاوف من رد فعل أمريكي
وفاة شقيقة أحمد صيام.. موعد ومكان الجنازة
دعاء الصباح يوم الجمعة.. ردده الآن في خير يوم طلعت فيه الشمس
زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب جزيرة روسية
رضا عبد العال: غياب زيزو وإمام عاشور في مصلحة الأهلي
الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد
موريتانيا: تعديل وزاري يشمل ستة حقائب ويعيد وجوهًا بارزة للحكومة
بعد سقوط عصابة استقطاب راغبي السفر للعمل بالخليج.. هذه عقوبتهم بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تركيا.. اندلاع حرائق ضخمة في غابات أنطاليا

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام تركية باندلاع حرائق ضخمة في غابات ولاية أنطاليا ، مشيرة إلى ان فرق الإطفاء تحاول السيطرة عليها.

وفي سياق آخر ؛ أكدت وزارة الدفاع التركية أن تواجد قواتها المسلحة في سوريا هدفه ضمان أمن البلاد وحدودها، ومكافحة الإرهاب، ومنع إنشاء ممر إرهابي.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن تواجد القوات المسلحة التركية في سوريا يأتي في إطار حق الدفاع المشروع المنبثق من القانون الدولي، لافتة إلى أن انسحاب القوات من سوريا لا يمكن النظر فيه إلا في حال تحقق الأمن الكامل للحدود التركية والقضاء الكامل على التهديد الإرهابي.

وفي سياق آخر ، أشارت الوزارة إلى أن اعتداءات إسرائيل على المدنيين يعد دليلاً واضحاً على نيتها جر الشرق الأوسط إلى حالة من عدم الاستقرار الشامل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعالة ورادعة دون تأخير من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، واتخاذ تدابير جدية ضد إسرائيل.

وشددت الدفاع التركية على أن الهجوم البري الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة غزة أدي إلى تعميق المأساة الإنسانية المستمرة منذ عامين في المنطقة. 

تركيا حريق غابات أنطاليا وزارة الدفاع التركية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

المتهمون

قرار عاجل بشأن المتهمين بسرقة الإسورة الملكية من داخل المتحف المصري

ترشيحاتنا

احمد بلال

أحمد بلال: جيلنا أفضل من الحالي.. ولاعبو الدوري يفتقدون الكواليتي

مجدي عبدالغني

مجدي عبدالغني يحكي مشواره مع الأهلي: حصلت على جورب هدية من مصطفى عبده

مجدي عبدالغنى

مجدي عبدالغني : لن أخوض انتخابات الأهلي أمام الخطيب

بالصور

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد