تركيا: ضرورة تطوير مجلس الأمن والأمم المتحدة لتصبح أكثر شمولية

شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، على ضرورة تطوير مجلس الأمن والأمم المتحدة لتصبح أكثر شمولية، مع تعزيز التحالفات الاقتصادية بوصفها أدوات مهمة للتعامل مع التحديات، لافتًا إلى أن سوريا ما زالت تواجه مشكلات متجذرة مرتبطة بالبنية التحتية والتمويل، وأن بلاده مستعدة للتعاون في سبيل حلها.

وأكد وزير الخارجية التركي، أن سياسات إسرائيل التوسعية تمثل التهديد الأخطر على سوريا والمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع أبدت رسائل إيجابية في التعامل مع القضايا الإقليمية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن تركيا تواصلت مع عدد من دول المنطقة، من بينها مصر والسعودية والأردن والعراق وقطر والإمارات، وتم الاتفاق على رؤية مشتركة بشأن ما يُنتظر من الإدارة السورية الجديدة، مؤكدًا أن الأزمة السورية ليست مشكلة تركية فحسب، بل مسألة إقليمية بحكم حدودها مع العراق والأردن ولبنان.

مكافحة الإرهاب

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن دول المنطقة اجتمعت وحددت مطالبها وأبلغت بها الإدارة السورية، التي أبدت تفهمًا وأهمية لقضايا رئيسية مثل مكافحة الإرهاب والتعامل مع ملف الأقليات، مؤكدًا أن التعاون الإقليمي سيكون أساسيًا في هذه المرحلة.