تركيا: ما يحدث في غزة وأوكرانيا يثبت أن النظام العالمي يزيد الأزمات

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن ما يشهده العالم من أزمات في غزة وأوكرانيا يؤكد أن النظام الدولي القائم لم يعد قادرًا على حل المشكلات، بل يسهم في تفاقمها، مشددًا على ضرورة تطوير الأمم المتحدة ومؤسساتها لاستعادة دورها المؤثر.

التحالفات الاقتصادية

وأضاف وزير الخارجية التركي، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن على دول المنطقة التحرك والتعاون بشكل إيجابي لمواجهة الأزمات وإنجاز ما حققته الدول الحديثة، لافتًا إلى أن التحالفات الاقتصادية باتت عنصرًا محوريًا في القوة العالمية، وضرب مثالًا بالاتحاد الأوروبي الذي وصفه بأنه "أفضل تحالف اقتصادي عالمي".

وفيما يتعلق بسوريا، أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده تمتلك أطول حدود معها، وأن العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين ممتدة رغم التغيرات السياسية، مشيرًا إلى أن أنقرة تتواصل مع دول المنطقة لبحث مستقبل الأوضاع في سوريا التي ترتبط جغرافيًا بالعراق والأردن ولبنان، فضلًا عن علاقاتها الوثيقة بالسعودية.