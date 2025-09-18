وزير خارجية تركيا: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر تكنولوجيًا واقتصاديًا

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن علاقات أنقرة مع دول المنطقة، ولاسيما مصر والسعودية، شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن القيادتين في القاهرة والرياض توليان اهتمامًا واسعًا بمسار التنمية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، في مقابلة خاصة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل على عاتقه قضية النهوض بمصر ويسعى لتحقيق الأفضل لبلاده على المستويين التكنولوجي والاقتصادي، كما يتشارك مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية لتحقيق مرحلة أكثر تطورًا في بلديهما.

التعاون الاقتصادي والتجاري

وأضاف وزير الخارجية التركي، أن التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل، داعيًا إلى تعميق الشراكات في مختلف المجالات، خصوصًا الصناعات الدفاعية، حيث يوجد بالفعل تعاون ملموس مع الرياض في هذا القطاع.