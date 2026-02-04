استمرار حركة العائدين الفلسطينيين عبر معبر رفح مع تقديم الدعم الطبي والنفسي

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن حركة العائدين الفلسطينيين مستمرة مع وصول الدفعة الثالثة من المسافرين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الرسمية على الجانب المصري.

الدعم الطبي والنقل الطارئ

وأشار كمال إلى أن سيارات الإسعاف الفلسطينية جاهزة لنقل الحالات الحرجة والمصابين، فيما يستقبلهم الطاقم الطبي المصري عند الوصول، ونقلهم إلى مناطق الحجر الصحي لتقديم الرعاية وتحديد من يحتاج لتدخل جراحي عاجل.

تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات

وأوضح المراسل أن الحالات الحرجة يتم تحويلها إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد وبئر العبد لتلقي العلاج اللازم.

كشفت وزارة الخارجية الروسية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن حلف الناتو يخطط لتنفيذ تدخل عسكري مباشر في أوكرانيا، في خطوة قد تصعد التوترات الإقليمية والدولية.