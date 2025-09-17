في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيريه المصري والسعودي آخر التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في غزة.



وناقش الوزير التركي مع نظيريه الاستعدادات الجارية للأنشطة المتعلقة بالقضية الفلسطينية المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وفي سياق آخر، قال بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي إنه يجري محادثات مع الأمريكيين حول كيفية تقسيم قطاع غزة بعد الحرب، معتبرا أن القطاع يمثل ثروة عقارية هائلة.

وأضاف سموتريتش: "أنفقنا أموالا طائلة على هذه الحرب. علينا أن نرى كيف نُقسم الأرض بالنسب المئوية. الهدم، وهو المرحلة الأولى من تجديد المدينة، أنجزناه بالفعل، والآن ما علينا سوى البناء".

وذكر الوزير اليميني المتطرف خلال مؤتمر عقاري في تل أبيب، اليوم الأربعاء: "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها. بدأت بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين".