وزير خارجية تركيا: علاقاتنا مع مصر الآن في أفضل مستوياتها بالتاريخ الحديث

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات بين مصر وتركيا الآن تشهد حاليًا أفضل مراحلها في التاريخ الحديث، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب.

العلاقات السياسية والحكومية

وأضاف فيدان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقات الأخوة بين الشعبين راسخة، وأن العلاقات السياسية والحكومية قوية، مشيرًا إلى أن الجانبين أصبحا قادرين على مناقشة جميع الملفات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وغزة بكل أريحية وشفافية.

وأوضح وزير الخارجية التركي، أن التعاون الاستخباراتي بين القاهرة وأنقرة يسير بشكل جيد، وكذلك العلاقات التجارية، لافتًا إلى أن البلدين نجحا في تجاوز توترات الماضي، مضيفًا: "العتاب الذي كان موجودًا نابع من المحبة، أما اليوم فالموقف مشترك والعمل يتم باحترافية وحكمة من الإدارتين".