توك شو

وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة قادرتان على مناقشة جميع الملفات الإقليمية

محمد البدوي

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان إن التعاون الاستخباراتي بين القاهرة وأنقرة يسير بشكل جيد، وكذلك العلاقات التجارية، لافتًا إلى أن البلدين نجحا في تجاوز توترات الماضي، مضيفًا: "العتاب الذي كان موجودًا نابع من المحبة، أما اليوم فالموقف مشترك والعمل يتم باحترافية وحكمة من الإدارتين".

العلاقات بين مصر وتركيا

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن العلاقات بين مصر وتركيا الآن تشهد حاليًا أفضل مراحلها في التاريخ الحديث، سواء على مستوى القيادات أو الشعوب.

وأضاف فيدان، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقات الأخوة بين الشعبين راسخة، وأن العلاقات السياسية والحكومية قوية، مشيرًا إلى أن الجانبين أصبحا قادرين على مناقشة جميع الملفات الإقليمية مثل ليبيا وسوريا وغزة بكل أريحية وشفافية.

نشرة المرأة والمنوعات
أضرار قضم الأظافر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

