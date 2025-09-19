قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيطالي ينفي إرسال أسلحة إلى إسرائيل بعد ضبط حاويتين في رافينا
مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو
سعر الذهب اليوم 19-9-2025
قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. اعرف فضلها وآخر موعد لها
ترامب ينتقد تصريحات مرشح بلدية نيويورك حول اعتقال نتنياهو
تقارير: توني بلير يقود مبادرة بدعم أمريكي لإدارة انتقالية في غزة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة.. بكام الكيلو؟
تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة
هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب
تحطم مروحية عسكرية أمريكية قرب قاعدة في واشنطن وإندلاع حريق
لأول مرة.. أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تركيا: نتواصل مع دول المنطقة لبحث مستقبل الأوضاع في سوريا

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
محمد البدوي

 أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان وزير الخارجية التركي أن بلاده تمتلك أطول حدود مع سوريا، وأن العلاقات الاجتماعية والثقافية بين الشعبين ممتدة رغم التغيرات السياسية، مشيرًا إلى أن أنقرة تتواصل مع دول المنطقة لبحث مستقبل الأوضاع في سوريا التي ترتبط جغرافيًا بالعراق والأردن ولبنان، فضلًا عن علاقاتها الوثيقة بالسعودية.

تطوير الأمم المتحدة 

وقال وزير الخارجية التركي إن ما يشهده العالم من أزمات في غزة وأوكرانيا يؤكد أن النظام الدولي القائم لم يعد قادرًا على حل المشكلات، بل يسهم في تفاقمها، مشددًا على ضرورة تطوير الأمم المتحدة ومؤسساتها لاستعادة دورها المؤثر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن على دول المنطقة التحرك والتعاون بشكل إيجابي لمواجهة الأزمات وإنجاز ما حققته الدول الحديثة، لافتًا إلى أن التحالفات الاقتصادية باتت عنصرًا محوريًا في القوة العالمية، وضرب مثالًا بالاتحاد الأوروبي الذي وصفه بأنه "أفضل تحالف اقتصادي عالمي".

سوريا التغيرات السياسية وزير الخارجية وزير الخارجية التركي الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

قادة حماس

قادة حماس بين الحياة والموت.. غموض مصير الصف الأول بعد قصف الدوحة

نهاية تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 18 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

مراد مكرم

مراد مكرم عن الأسورة الذهبية الأثرية: حفيدة جاهلة

الفنان مينا أبو الدهب

مينا أبو الدهب: أهدي تكريمي في ملتقي أولادنا لليائسين

النجمة لبلبة

لبلبة لصدى البلد: منتظرة سنوات لأقابل صغار ذوي الهم

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد