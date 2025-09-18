وزير الخارجية التركي: هجمات إسرائيل ضد قطر غيرت المشهد كثيرا وتحركاتنا ستختلف بعدها

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الهجمات الإسرائيلية ضد قطر غيّرت المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير، مشددًا على أن التحركات التركية المقبلة ستكون مختلفة بعد هذه التطورات.

اجتماع تضامن عربي وإسلامي

وأوضح فيدان، خلال حوار خاص مع الاعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن قمة الدوحة شكّلت اجتماع تضامن عربي وإسلامي مهمًا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التنسيق بين الدول المشاركة كان مؤثرًا وتجاوز حدود البيانات الرسمية.

وأشار وزير الخارجية التركي، إلى أن إسرائيل تواصل سياساتها التوسعية بشكل واضح، سواء عبر سرقة الأراضي الفلسطينية أو عبر استهداف دول الجوار، معتبرًا أن تل أبيب ترى في تنمية هذه الدول خطرًا على مصالحها، وأضاف أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة أمام هذه السياسات، ما يتطلب اتخاذ خطوات وتدابير جدية لوقف التمدد الإسرائيلي، خاصة في ظل رفض إسرائيل القاطع لحل الدولتين.